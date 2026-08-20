Burhaniye'de din görevlilerine bağımlılık farkındalığı ve müdahale eğitimi

Burhaniye'de düzenlenen seminerde personel bilgilendirildi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık semineri düzenlendi. Program, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve seminere 70 kişi katıldı.

eğitimin içeriği:

Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Alev Topçu, bağımlılık türleri, korunma yolları ve mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı. Topçu, katılımcılara bu konularda farkındalık yaratmayı ve uygulanabilir yaklaşımlar sunmayı hedefledi.

kapanış ve değerlendirme:

Program, personelin sorularının yanıtlanması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Semineri izleyen müftü Mehmet Tüfekçioğlu, Alev Topçuya ve seminere katılan din görevlilerine teşekkür etti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMİNERİ