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Burhaniye'de din görevlilerine bağımlılık farkındalığı ve müdahale eğitimi

Burhaniye İlçe Müftülüğü personeline yönelik düzenlenen seminerde Psikolog Alev Topçu, bağımlılık türleri, korunma ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Burhaniye'de din görevlilerine bağımlılık farkındalığı ve müdahale eğitimi

Burhaniye'de düzenlenen seminerde personel bilgilendirildi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık semineri düzenlendi. Program, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve seminere 70 kişi katıldı.

eğitimin içeriği:

Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Alev Topçu, bağımlılık türleri, korunma yolları ve mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı. Topçu, katılımcılara bu konularda farkındalık yaratmayı ve uygulanabilir yaklaşımlar sunmayı hedefledi.

kapanış ve değerlendirme:

Program, personelin sorularının yanıtlanması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Semineri izleyen müftü Mehmet Tüfekçioğlu, Alev Topçuya ve seminere katılan din görevlilerine teşekkür etti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMİNERİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMİNERİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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