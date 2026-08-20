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Kütahya OSB akademi'de ISO 50001 ile enerji yönetimi eğitimi

Kütahya OSB Akademi, ISO 50001:2018 eğitimiyle enerji yönetimi, verimlilik artışı ve maliyet azaltma odaklı uygulamalı bilgiler sundu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya OSB akademi'de ISO 50001 ile enerji yönetimi eğitimi

Kütahya OSB Akademi’de ISO 50001 eğitimi düzenlendi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesindeki OSB Akademi, çalışanların mesleki gelişimini desteklemek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Eğitmen Erol Güngör tarafından verilen programda, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Programda, standardın amacı, kapsamı ve temel yapısı üzerinde duruldu. Katılımcılara enerji yönetimi kavramı ile ilgili tanım ve terminoloji aktarılırken, ISO 50001:2018’in maddeleri ve uygulama örnekleri detaylı biçimde değerlendirildi. Eğitimde ayrıca enerji kullanımının ve tüketiminin sistematik yönetimi, enerji performansının izlenmesi ve ölçülmesi yöntemleri gibi uygulamaya dönük konulara yer verildi.

Katılımcı kazanımları ve kurumsal etkiler:

Eğitim sayesinde katılımcılar, enerji kullanımını daha etkin yönetmeye yönelik sistematik uygulamalar ve pratik yaklaşımlar hakkında bilgi ve deneyim kazandı. Programda vurgulanan noktalar arasında enerji maliyetlerinin azaltılması, tasarruf fırsatlarının geliştirilmesi ve kuruluşların rekabet gücünün artırılması yer aldı. Ayrıca standardın sektör ve kuruluş büyüklüğünden bağımsız olarak uygulanabilen esnek yapısı, kuruluşların farklı ihtiyaçlarına uyarlanabilir çözümler sunma açısından öne çıkarıldı.

Programın sonunda, etkin enerji yönetiminin kuruluşların sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal gelişimleri açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı. OSB Akademi’nin sanayinin güncel ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim programlarıyla çalışanların mesleki gelişimine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

KÜTAHYA OSB AKADEMİ’DE ISO 50001 EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÜTAHYA OSB AKADEMİ’DE ISO 50001 EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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