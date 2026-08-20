Bursa Uludağ'dan KKTC'ye akademi ve sanayi arasında ortak köprü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Üniversite Sanayi İş Birliği Geliştirme ve Eğitim Derneği (ÜSİGED) arasında akademik bilgiyi reel sektörle buluşturmaya yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol; tarım, Ar-Ge, yükseköğretim ve toplumsal kalkınma odaklı sürdürülebilir bir iş birliği modeli kurmayı hedefliyor.

iş birliğinin kapsamı:

İmzalanan protokol, lisansüstü programlar, ortak Ar-Ge projeleri ve öğrenci-öğretim üyesi hareketliliğini kapsıyor. Söz konusu model; bilimsel üretkenliği artırmayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri akademik rehberlikle hayata geçirmeyi ve sahadan gelen deneyimle akademik bilgi birikimini eşleştirmeyi amaçlıyor.

Ortaklığın tarımdan ileri araştırma-geliştirmeye kadar geniş bir alana yayılması, üniversite-sanayi entegrasyonunu güçlendirerek sosyal faydaya dönük projelerin geliştirilmesini sağlayacak. Ayrıca proje destekleri ve fon başvurularında ortak hareket etme imkânı, uygulamaya dönük projelerin hızını artıracak.

rektörlerin değerlendirmeleri:

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, köklü bir araştırma üniversitesi olarak kurumlar arası ve uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini, DAÜ ile geçmişten gelen bağların bu protokolle taçlandığını vurguladı. Yılmaz, ortaklığın akademisyen dinamizmine, eğitim kalitesine ve araştırma ekosistemine değer katacağını; lisansüstü programlar ve ortak Ar-Ge projeleri ile bilimsel üretkenliğin üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise yükseköğretimin temel işlevlerinin kaliteli eğitim, nitelikli araştırma ve topluma hizmet olduğunu hatırlatarak, üniversite-sanayi iş birliklerinin doğrudan toplumsal faydaya dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Kılıç, BUÜ ve ÜSİGED ile kurulan sinerjinin iki ülke arasındaki akademik bağları güçlendireceğini ve hem akademisyenler hem öğrenciler için verimli bir dönemin başlayacağını ifade etti.

sanayi odaklı destek ve uygulama:

ÜSİGED Başkanı Prof. Dr. Ozan Gürbüz, protokolün ortak projeler, Ar-Ge çalışmaları ve sanayi entegrasyonu açısından kritik olduğunu söyledi. Gürbüz, DAÜ'nün ihtiyaç duyduğu alanlarda derneğin imkanları ve üniversitelerin tecrübesiyle gerekli desteğin sağlanacağını, saha tecrübesi ile akademik birikimin buluşturulmasının modelin temelini oluşturduğunu belirtti.

Gürbüz ayrıca, projelerin saha uygulamalarından fon başvurularına kadar her aşamada aktif rol alınacağını ve akademisyenlerin rehberliğinde yenilikçi çözümlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Törende BUÜ, DAÜ ve ÜSİGED yöneticileri de hazır bulundu; atılan imzaların kurumlar, öğrenciler ve sanayi sektörü için hayırlı olması temenni edildi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM DERNEĞİ (ÜSİGED) İLE AKADEMİK BİLGİYİ REEL SEKTÖRLE BULUŞTURACAK DEV İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İMZA ATTI.