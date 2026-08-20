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TEK Genç Akademisi'nden Boğaziçi'ne iki öğrencinin başarısı

Tekirdağ Büyükşehir'in TEK Genç Akademisi'nden eğitim alan Baran Azcan ve Resul Kerem Şık, YKS'de derece yapıp Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Ayşe Şen

TEK Genç Akademisi'nden Boğaziçi'ne iki öğrencinin başarısı

Tekirdağ Büyükşehir'in ücretsiz eğitiminden Boğaziçi'ne:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz destek programı TEK Genç Akademisi, YKS sonuçlarıyla iki öğrencisini Boğaziçi Üniversitesi'ne gönderdi. Akademi, öğrencilere sunduğu eğitim, rehberlik ve çalışma desteğiyle öne çıkıyor.

Öğrencilerin performansı:

Baran Azcan, Y-EA puan türünde Türkiye 824'üncüsü olarak Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) bölümüne yerleşti. Akademiden eğitim alan Resul Kerem Şık ise Y-DİL puan türünde Türkiye 1052'ncisi oldu ve Dilbilimi (İngilizce) bölümüne kabul edildi.

Programın katkısı ve belediye açıklaması:

Akademide verilen dersler, rehberlik hizmetleri ve düzenli çalışma desteği öğrencilerin sınav başarısında belirleyici oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, iki öğrenciyi tebrik ederek gençlerin elde ettiği başarıdan duyduğu gururu dile getirdi.

Elde ettikleri Türkiye dereceleriyle hedeflerine ulaşan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşerek eğitimlerine devam etme hakkı kazandı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TEK GENÇ AKADEMİSİ’NDE EĞİTİM ALAN İKİ ÖĞRENCİ, YKS’DE TÜRKİYE...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TEK GENÇ AKADEMİSİ’NDE EĞİTİM ALAN İKİ ÖĞRENCİ, YKS’DE TÜRKİYE DERECESİ YAPARAK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE YERLEŞTİ. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, ÖĞRENCİLERİ TEBRİK EDEREK GENÇLERİN BAŞARISINDAN GURUR DUYDUKLARINI BELİRTTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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