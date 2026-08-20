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Keban baraj gölünde oltayla yakalanan 5,5 kiloluk sürpriz

Elazığ'da amatör balıkçı Tugay Polat, Keban Baraj Gölü'nde oltayla 5,5 kilogram ağırlığında alabalık yakaladı; kısa mücadeleyle kıyıya çıkarıp o anları görüntüledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Keban baraj gölünde oltayla yakalanan 5,5 kiloluk sürpriz

bölgede dikkat çeken yakalama

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Tugay Polat'ın oltasına takılan büyük alabalık, gölde kısa süren bir mücadelenin ardından kıyıya çıkarıldı. Olay, gölde av yapanlar arasında ilgi çekti.

olayın gelişimi:

Polat'ın oltasına takılan balık, karşı koyması nedeniyle kısa bir mücadele gerektirdi. Mücadele sonunda kıyıya çıkarılan balığın, büyüklüğü ve ağırlığı görenlerin beğenisini topladı.

balığın özellikleri:

Yakalanan balığın ağırlığı 5,5 kilogram olarak ölçüldü. Boyuna ilişkin kesin bir ölçüm paylaşılmazken, balığın hem ağırlığı hem de görünümü, bölgedeki amatör avcılar için sıra dışı bulundu.

Tugay Polat, yakalama anını telefon kamerasıyla kayda alarak o anları belgelendirdi. Kayıtlar, gölde avlanan diğer kişiler ve sosyal çevrede paylaşılarak ilgi gördü.

Yakalanan bu tür büyük alabalıklar, Keban Baraj Gölü'nün bazı bölgelerindeki potansiyel büyüklüğünü ve amatör balıkçılık faaliyetlerinin sürdüğünü gösteriyor. Olay, bölgedeki balıkçılık meraklılarının gündeminde yer aldı.

ELAZIĞ’DA 5,5 KİLOLUK ALABALIK YAKALANDI

ELAZIĞ’DA 5,5 KİLOLUK ALABALIK YAKALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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