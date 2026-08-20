Tarihi merkez çevresinde Altıparmak-Çarşamba dönüşümü hız kazanıyor

Altıparmak-Çarşamba için planlama toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında Osmangazi ilçesindeki kentsel dönüşüm gündemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Büyükşehir ve Osmangazi belediyelerinin bürokratları katıldı ve Altıparmak ile Çarşamba bölgelerindeki dönüşüm süreci detaylı şekilde ele alındı.

Risk tespiti ve önceliklendirme:

Bölge, tarihi kent merkezinin, Hanlar Bölgesi ile Hisar çevresinin çeperinde, Kültürpark ile Merinos Parkı arasında yer alan 82 hektarlık bir alanı kapsıyor. Yapılan teknik incelemelerde 2.215 yapının yaklaşık yüzde 85