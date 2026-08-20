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Tarihi merkez çevresinde Altıparmak-Çarşamba dönüşümü hız kazanıyor

Bursa'da 82 hektarlık Altıparmak-Çarşamba'da incelemeler 2.215 yapının yüzde 85'inin yüksek riskli olduğunu gösterdi; dönüşüm süreci katılımcı yürütülecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarihi merkez çevresinde Altıparmak-Çarşamba dönüşümü hız kazanıyor

Altıparmak-Çarşamba için planlama toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında Osmangazi ilçesindeki kentsel dönüşüm gündemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Büyükşehir ve Osmangazi belediyelerinin bürokratları katıldı ve Altıparmak ile Çarşamba bölgelerindeki dönüşüm süreci detaylı şekilde ele alındı.

Risk tespiti ve önceliklendirme:

Bölge, tarihi kent merkezinin, Hanlar Bölgesi ile Hisar çevresinin çeperinde, Kültürpark ile Merinos Parkı arasında yer alan 82 hektarlık bir alanı kapsıyor. Yapılan teknik incelemelerde 2.215 yapının yaklaşık yüzde 85

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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