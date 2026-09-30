Burhaniye'de yerinde traktör ve motosiklet muayenesi üreticilere kolaylık sağladı

organizasyon ve amaç:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ziraat Odası ile TÜVTÜRK iş birliği kapsamında düzenlenen muayene hizmeti, traktör ve motosiklet sahiplerine yönelik olarak hayata geçirildi. Etkinlik, araç sahiplerinin muayene işlemlerini kolaylaştırmayı ve ilçe dışına çıkma ihtiyacını azaltmayı hedefledi.

uygulamanın işleyişi ve kapsamı:

Gerçekleştirilen uygulamada, ilçe genelinde bulunan traktör ve motosikletlerin muayeneleri, alanında uzman ekipler tarafından titizlikle yapıldı. Sahipler uzun kuyruklarda beklemek veya farklı ilçelere gitmek zorunda kalmadan işlemlerini tamamlayabildi.

Organizasyon, hem tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerdeki araçların zamanında kontrolünü sağlamak hem de günlük ulaşımda kullanılan motosikletlerin güvenliğini artırmak amacıyla planlandı. Hizmetin yerinde sunulması, başvuruların sistemli ve hızlı şekilde karşılanmasına imkân verdi.

katılım ve geri bildirim:

Etkinliğe üreticiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi; bu durum uygulamanın bölge için ne kadar ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. Traktör sahipleri muayenelerini zamanında gerçekleştirebilmenin memnuniyetini yaşarken, motosiklet kullanıcıları da aynı kolaylıktan faydalandı.

Hizmetin düzenlenmesinde emeği geçenlere yönelik teşekkürler iletildi. Yetkililer, organizasyonun başarıyla tamamlandığını bildirerek TÜVTÜRK yetkililerine ve katılım sağlayan üreticilere teşekkür etti.

TRAKTÖR VE MOTOSİKLET MUAYENE HİZMETİ, ÜRETİCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ