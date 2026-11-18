NATILLUS uluslararası eğitim ortaklarını Bursa'da ağırladı

Seva Holding bünyesindeki Şahinkaya Vakfı tarafından hayata geçirilen eğitim turizmi markası NATILLUS, uluslararası eğitim ortaklarını Bursa’da buluşturarak Türkiye’nin eğitim turizmi potansiyelini ve kurumun eğitim programlarını tanıttı. Etkinlik, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’ndan gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve yeni iş birliklerine zemin hazırladı.

programın kapsamı:

Toplantı süresince katılımcılara Türkiye’nin modern eğitim altyapısı, yenilikçi öğrenme yaklaşımları ve kültürel zenginlikleri aktarıldı. Konuklar, 10-17 yaş aralığına yönelik hazırlanan NATILLUS eğitim programlarını ve öğretim yaklaşımını yakından inceleme fırsatı buldu. Sunumlar ve saha gösterimleri, programların içeriksel yapısını ve uygulamadaki yöntemlerini görünür kıldı.

etkinlikler, seminerler ve iş birliği fırsatları:

Tanıtım programı kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında yemek organizasyonları, interaktif müzik ve ritim atölyesi, Bursa kültür turu ve Mudanya ziyareti yer aldı. Katılımcılar ayrıca geleneksel Türk kahvaltısı eşliğinde Türkiye’nin gastronomi kültürünü deneyimledi ve sosyal programlar aracılığıyla kültürel etkileşimi güçlendirdi.

Programın akademik ayağında, NATILLUS’un yayıncılık ortağı PREGON tarafından yürütülen seminerler öne çıktı. Bu oturumlarda ders kitapları, eğitim materyalleri ve öğretim uygulamalarına dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı; eğitim kaynaklarının tanıtımı, temsilcilerin deneyimlerini tartışmalarına ve farklı uygulamaları değerlendirmelerine olanak sağladı. Ortaya çıkan fikir alışverişi, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler için temel oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca eğitimcilerin emeklerini onurlandırmak amacıyla özel bir Öğretmenler Günü kutlaması düzenlendi. Bu kutlama, program katılımcıları arasında dayanışma ve mesleki takdiri pekiştirdi.

Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya konukları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti şöyle ifade etti: 'Değerli iş ortaklarımızı ağırlamaktan ve NATILLUS deneyimini kendileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu güçlü bağları daha da geliştirmeyi, uluslararası ağımızı genişletmeyi ve iş birliklerimiz aracılığıyla daha fazla öğrenciye nitelikli eğitim fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Birlikte, kültürler arasında köprüler kuruyor ve uluslararası eğitimde yeni ufuklar açıyoruz.'

Her yıl düzenlenen NATILLUS Uluslararası Eğitim Ortakları Tanıtım Programı, yalnızca kurumların ve programların tanıtımını yapmakla kalmayıp, ülkeler arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve sürdürülebilir iş birlikleri kurulmasına katkı sağlıyor. Bu tür buluşmalar, Türkiye’nin eğitim turizmindeki görünürlüğünü artırırken, dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilerin Türkiye’deki eğitim fırsatlarıyla buluşmasına yeni kapılar aralıyor.

KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, AZERBAYCAN VE RUSYA FEDERASYONU’NDAN EĞİTİM TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI TANITIM PROGRAMINDA, TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI EĞİTİM TURİZMİNDEKİ POTANSİYELİ VE NATILLUS’UN EĞİTİM PROGRAMLARI TANITILDI.