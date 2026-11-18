eğitimin amacı:
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, SED hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenleri ve ebeveynlerinin trafikte güvenlik bilincini artırmayı hedefledi.
katılım ve yer:
Eğitim, İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de katılarak katılımcılara destek verdi.
bilgilendirme ve yaklaşım:
Etkinlik çerçevesinde katılımcılara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim, ailelerin ve bakım verenlerin günlük yaşamda daha güvenli davranışlar geliştirmesine katkı sağlamayı amaçladı.
ELAZIĞ’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
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