Cizre'de Kızılay Haftası etkinlikleri ilkokul ve ortaokullarda yoğun ilgi gördü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Kızılay Haftası faaliyetleri kapsamında, Türk Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi tarafından yürütülen okul ziyaretleri ve merkez gezileriyle toplam 3 bin 750 öğrenci Kızılay’ın çalışma alanlarıyla tanıştırıldı. Etkinlikler, yardımlaşma ve gönüllülük bilincinin kazandırılmasını hedefleyen kapsamlı bir program çerçevesinde gerçekleştirildi.

Okul ziyaretleri ve merkez gezileri:

Gönüllü merkez ekipleri, ilçedeki çeşitli okullarda panolar, sunumlar ve sohbetler düzenleyerek öğrencilere Kızılay’ın afet yardımları, sosyal hizmetleri ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca bazı öğrenci grupları, Cizre Gönüllü Merkezi binasını ziyaret ederek Kızılay’ın lojistik ve saha çalışmalarını yerinde görme imkânı buldu.

Etkinlik içeriği ve dağıtılan materyaller:

Program kapsamında öğrencilere balonlar, boyama kitapları, kalemler ve rozetler dağıtıldı; eğlenceli oyunlarla dikkat çekici öğrenme ortamları oluşturuldu. Bunun yanında bilgilendirici sunumlar ve konferanslarla gönüllülüğün önemi ile dayanışma kültürü üzerinde duruldu. Hazırlanan Kızılay temalı panolar ise okullarda farkındalık yaratmayı amaçladı.

Etkinlikler, çocukların yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye odaklandı. Türk Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi yetkilileri, bu tür çalışmaların toplum dayanışmasını artırdığına ve gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağladığına dikkat çekti.

Gerçekleştirilen faaliyetler, hem sahadaki gönüllülerle doğrudan etkileşim fırsatı sundu hem de Kızılay hizmetlerinin tanıtımını yaygınlaştırdı. Öğrencilerle kurulan bu etkileşimlerin gelecekte gönüllülük hareketine katılımı artırması hedefleniyor.

CİZRE’DE KIZILAY HAFTASINDA BİNLERCE ÖĞRENCİYE ANLATILDI