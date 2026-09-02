Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Olayın özeti

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede tüm aracı saran yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine müdahale edilen bir olaya dönüştü.

yangına müdahale:

Olayı fark eden kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında araçta zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ekiplerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

hasar ve görüntüler:

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi; araç adeta hurdaya döndü. Olayın gerçekleştiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi ve yangının gelişimi görüntülere yansıdı. Görüntüler, yangının büyümesini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini belgeliyor.

soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi; konuyla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor. Yetkililer, delillerin toplanmasının ardından yangının başlangıç nedenini tespit etmeye çalışıyor.

BURSA'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE ALEV ALDI.