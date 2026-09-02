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Keşan'da sahil yolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Keşan'da takla atan otomobilde sürücü F.A. ile H.K., Ş.A. ve O.G. yaralandı; yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keşan'da sahil yolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Dün gece Yayla köyünden sahil istikametine giden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçtaki sürücü F.A. (21) ile yolcular H.K. (19), Ş.A. (23) ve O.G. (18) yaralandı. Söz konusu araç 34 HG 0146 plakalıydı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililerin olay yerindeki tespit ve araştırmaları sürüyor.

KEŞAN’DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI

KEŞAN’DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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