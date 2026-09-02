Denetim raporu Yeşilyurt belediyesinin mali disiplinini ve mevzuata uyumunu doğruladı

mülkiye teftişi ve raporun özü:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye meclisinin Eylül ayı toplantısında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yürütülen denetimin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Denetim 8-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve son beş yılı kapsayan genel iş ve yürütüm teftişi olarak biçimlendi. Müfettişlerin hazırladığı 210’a 2 sayılı Teftiş Raporuna göre; mali yapı, bütçe kullanımları, imar ve personel işlemleri ile ihale ve satın alma süreçleri ayrıntılı şekilde incelenmiş, belediyenin mali disiplin ve idari işleyişinin mevzuata uygunluğu bir kez daha ortaya konmuştur.

rapor sonrası idari süreç ve açıklamalar:

Başkan Geçit, raporun resmi sonuçlandırılması için ilgili idari birimlerce gerekli tüm yazışmaların tamamlandığını ve belediyenin hazırladığı cevabi raporun yetkili mercilere gönderildiğini bildirdi. Ayrıca nihai sonuçların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi doğrultusunda kamuoyuna ve meclise sunulacağını belirtti. Denetimin hem eksik noktaların tespiti hem de hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak yapıcı geri bildirimler sunduğuna vurgu yapıldı.

meclis ve yönetim değerlendirmeleri:

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Ağustos ayı meclis karar özetinin oybirliğiyle kabul edilmesiyle devam etti. Başkan Geçit, göreve geldikleri ilk günden itibaren yönetim anlayışlarının merkezine şeffaflık, hesap verilebilirlik ve mevzuata tam uyum ilkelerini koyduklarını söyledi ve teftişin bu anlayışı teyit ettiğini ifade etti. Denetim sürecinde emeği geçen başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm personele teşekkür etmenin yanı sıra meclis üyelerinin katkılarına da özel vurgu yapıldı.

kamu yararı ve yönetim ilkeleri:

Geçit, kamu kaynaklarının etkin, doğru ve yerinde kullanılmasının sürdürüleceğini belirterek belediyenin çalışma ilkelerinin bundan sonra da hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve kamu yararı çerçevesinde devam edeceğini kaydetti. Konuşmasında ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi, Zabıta Haftası’nın 200. yıldönümünü kutladı ve merhum sanatçı Sami Kasap’ı andı.

meclis kararları ve yetkilendirmeler:

Toplantıda komisyon üyeliklerinde değişiklikler yapıldı. CHP grubundan istifa ederek YENİ Parti grubunu kuran meclis üyelerinin komisyonlardan ayrılmasının ardından boşalan üye kadrolarına şu isimler seçildi: Cemal Gürsel Akgün (İmar), Onur Tümer Ülger (Plan ve Bütçe), Erol Erdal (Kent Kültürü ve Estetiği), Güven Korkmaz (Meslek Odaları ve STK), İsmail Yiğit ve Mahir Karakaya (Gençlik ve Spor), Ecem Akbulut (Kadın ve Aile), Ali Ercan ve Hurşit Kuşcu (Engelliler).

Meclis ayrıca Yeşilyurt Belediyesinin sahada kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ekskavatör, arazöz, kazıcı-yükleyici, çöp konteynırı ve çöp toplama aracı temini için Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verdi. Görgü Mahallesi’ndeki 15.227 metrekare yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz tahsisi ve Gedik Kültür Merkezi’nin altı ay süreyle İl Emniyet Müdürlüğü kullanımına tahsisi de oylandı ve yetkilendirmeler kabul edildi.

imar düzenlemeleri, altyapı ve çevre projeleri:

Gündemdeki imar maddeleri tek tek görüşülüp kabul edildi. Şahnahan, Bostanbaşı ve Mollakasım mahallelerinde doğalgaz altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin düzenlemeler meclis onayından geçti. Ayrıca Yeşilyurt İlçesi için planlanan "Bisiklet ve Yürüyüş Yolu/Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı ile iş birliği kurulması ve projeye 10 milyon TL tutarında mali ve teknik destek sağlanması uygun bulundu; proje işlemlerinin yürütülmesi için Başkan Geçit’e yetki verildi.

Meclis, Eylül ayı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki toplantının 7 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te yapılmasına karar verdi.

gündem dışı katkılar ve teşekkürler:

Toplantıda söz alan Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi ve İkizce Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Tuncal, derneğin kuruluş sürecinde gösterilen destek için Başkan Geçit’e teşekkür etti ve İkizce için ortak çalışma vurgusu yaptı. Başkan Geçit’in meclisteki değerlendirmeleri denetim raporunun sonuçlarıyla birleşerek belediye yönetiminin önümüzdeki dönemde de şeffaf ve hesap verebilir bir çerçevede hizmete devam edeceğinin işareti olarak sunuldu.

BAŞKAN GEÇİT, "MALİ DİSİPLİNİMİZ VE İDARİ İŞLEYİŞİMİZİN HUKUKİ ÇERÇEVEYE UYGUNLUĞU BİR KEZ DAHA TESCİL EDİLDİ"