Husumet kavgası tırla sonuçlandı: iki araç arasında kalan kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesinde saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre tır dorsesi üzerinde satış sonrası montaj kontrolü yapan R.K. ile aralarında husumet bulunan İ.K. karşılaştı. Olay sırasında T.K. yönetimindeki 44 AFU 345 plakalı tır dorsesi üzerinde çalışan R.K.'nin yanına gelen İ.K., kullandığı 44 AGC 419 plakalı tırla R.K.'nin üzerine sürdü.

Yaralanma ve ilk müdahale:

Tırın altında ve iki aracın arasında kalan R.K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, R.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, R.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.K., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.'nin kullandığı 44 AGC 419 plakalı tır yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari inceleme sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, polis olayın gelişimini netleştirmeye çalışıyor. Soruşturma sonuçlanana dek yetkililer tarafından ek açıklama yapılacağı belirtildi.

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