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Husumet kavgası tırla sonuçlandı: iki araç arasında kalan kişi ağır yaralandı

Malatya'da Özsan Sanayi Sitesi'nde husumetli olduğu iddia edilen sürücünün tırıyla bir kişiyi ezmesi sonucu ağır yaralanma; şüpheli kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:58

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Husumet kavgası tırla sonuçlandı: iki araç arasında kalan kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesinde saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre tır dorsesi üzerinde satış sonrası montaj kontrolü yapan R.K. ile aralarında husumet bulunan İ.K. karşılaştı. Olay sırasında T.K. yönetimindeki 44 AFU 345 plakalı tır dorsesi üzerinde çalışan R.K.'nin yanına gelen İ.K., kullandığı 44 AGC 419 plakalı tırla R.K.'nin üzerine sürdü.

Yaralanma ve ilk müdahale:

Tırın altında ve iki aracın arasında kalan R.K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, R.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, R.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.K., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.'nin kullandığı 44 AGC 419 plakalı tır yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari inceleme sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, polis olayın gelişimini netleştirmeye çalışıyor. Soruşturma sonuçlanana dek yetkililer tarafından ek açıklama yapılacağı belirtildi.

MALATYA&#039;DA HUSUMETLİSİNİN ÜZERİNE TIR SÜRDÜĞÜ ŞAHIS, İKİ ARACIN ARASINDA KALARAK AĞIR...

MALATYA'DA HUSUMETLİSİNİN ÜZERİNE TIR SÜRDÜĞÜ ŞAHIS, İKİ ARACIN ARASINDA KALARAK AĞIR YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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