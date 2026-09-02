Keles'te mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesi orman yangınını sınırlandırdı

Keles'te yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Bursa'nın Keles ilçesi Uluçam Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, bölgeye yönelerek ellerindeki imkanlarla müdahalede bulundu. Rüzgarın alevleri hızla taşıma ihtimaline karşı yapılan hızlı müdahale, yangının geniş bir alana yayılmasının önüne geçti.

vatandaşların müdahalesi:

Görgü tanıklarının anlattığına göre, mahalle sakinleri yangının başladığı bölgeye koşarak su, kürek ve taşınabilir söndürme ekipmanlarıyla alevlere yöneldi. Vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın, ormanlık alana daha fazla sıçramadan kontrol altına alındı ve ardından söndürüldü. Olay anına ilişkin görüntülerden, müdahalenin organize olmaktan çok mahalle dayanışmasıyla gerçekleştiği görülüyor.

soğutma ve inceleme çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, alevlerin tamamen sönmesi ve tekrar alevlenme riskinin ortadan kaldırılması için alanı kontrol ediyor. Ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Olay, bir vatandaşın amatör kamerasına yansırken görüntüler müdahalenin zamanlamasının ve mahalle dayanışmasının önemini ortaya koydu.

BURSA'NIN KELES İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNİN DİKKATİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. MAHALLE SAKİNLERİ, YANGIN MAHALLİNE GİDEREK YANGINA MÜDAHALE ETTİ. O ANLAR ANBEAN AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.