Dolar 48,2600 -0,02%
Euro 56,0120 +0,13%
Bist 14.053,36 -1,23%
Altın Gram 6.882,87 +0,90%
EUR/USD 1,1593 +0,00%
Brent Petrol 94,32 -0,35%
--°

Yeni Çimşit'te çıkan ahır yangını 13 hayvanın telef olmasına neden oldu

Sincan'ın Yeni Çimşit Mahallesi'nde ahır ve depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; 13 hayvan telef oldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeni Çimşit'te çıkan ahır yangını 13 hayvanın telef olmasına neden oldu

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yeni Çimşit Mahallesi'nde yer alan ahır ve depolama alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı ve durum yetkililere bildirildi.

Müdahale ve sonuçları:

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve ekipler, ahırlardaki büyükbaş hayvanları tahliye etmek için zamanla yarıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak müdahale sırasında 13 hayvan telef oldu ve ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sincan&#039;da ahır yangını: 13 hayvan telef oldu

Sincan'da ahır yangını: 13 hayvan telef oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İskenderun'dan ayrılışı güvenlik kamerasında: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan son...
images

Çöplükte başlayan yangın panik yarattı: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti
images

Alanya'da safari denetimi: 5 araca 233 bin lira ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İskenderun'dan ayrılışı güvenlik kamerasında: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan son hareketi

Kemer meclisi eylül toplantısında hizmet, isimlendirme ve protokol kararları aldı

Çöplükte başlayan yangın panik yarattı: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı