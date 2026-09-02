Yeni Çimşit'te çıkan ahır yangını 13 hayvanın telef olmasına neden oldu

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yeni Çimşit Mahallesi'nde yer alan ahır ve depolama alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı ve durum yetkililere bildirildi.

Müdahale ve sonuçları:

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve ekipler, ahırlardaki büyükbaş hayvanları tahliye etmek için zamanla yarıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak müdahale sırasında 13 hayvan telef oldu ve ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sincan'da ahır yangını: 13 hayvan telef oldu