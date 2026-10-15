Bursa iş dünyasında yeni yön: Özer Matlı liderliğinde BTSO

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, görevine resmen başladı ve mazbatasını Nilüfer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Dr. Alaattin Karakaya’dan teslim aldı. 2026-2030 dönemi için tamamlanan seçim sürecinin ardından yapılan tören, BTSO çatısı altındaki birlik vurgusunu öne çıkardı.

yeni dönemin öncelikleri:

Matlı, konuşmasında BTSO’nun 60 bin üyeye hitap eden ortak bir çatı olduğuna dikkat çekti ve "BTSO hepimizin Odası. 60 bin üyemizin her birinin kendini bu çatının bir parçası hissettiği, sorunlarını dile getirebildiği ve çözüm süreçlerinde yer alabildiği bir anlayışla çalışacağız." ifadelerini kullandı. Yeni dönemde temel hedefler arasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim modeli oluşturmak ile üretim, ticaret ve ihracatın güçlendirilmesi yer alıyor.

Matlı, finansmana erişim başta olmak üzere iş dünyasının öncelikli meselelerinin çözümü için çalışacaklarını belirtirken, Bursa’nın ortak payda olduğuna vurgu yaparak şunları ekledi: "Bir Bursa’mız var ve hepimiz bu topraklardan besleniyoruz. Farklı düşüncelerimiz, farklı beklentilerimiz olabilir ancak hepimizin ortak noktası Bursa’ya ve bu şehrin insanlarına karşı duyduğumuz sorumluluktur."

resmi ziyaretler ve kurumlarla iş birliği:

Mazbata töreninin ardından Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilk resmi ziyaretlerini Bursa Valiliğine gerçekleştirdi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile yapılan görüşmede yeni döneme ilişkin görüş alışverişi yapıldı; Vali Ayyıldız, Matlı ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı diledi.

Ayrıca BTSO heyeti, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aygün’ü de ziyaret ederek kurumlarla yakın temas ve koordinasyon mesajı verdi.

yönetim kurulu yapısı ve tarihî bir ilk:

Seçimlerin tamamlanmasının ardından toplanan BTSO Yönetim Kurulu, görev dağılımını sonuçlandırdı. Osman Güler ve Sinan Topuk yönetim kurulu başkan yardımcılıklarına seçilirken, Safa Yaşar Çelik sayman üye oldu. Yeni yönetim kurulunda yer alan Elif Özhan ise BTSO’nun 137 yıllık tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ilk kadın olarak tarihî bir adım attı.

Disiplin Kurulu da ilk toplantısını Başkan Matlı’nın katılımıyla gerçekleştirdi. Kurulda Ömer Kumova, Ali Erge, Ergin Kaplanbaşoğlu, Selçuk Yedikardeş, Halim Dayı ve Necati Şahin asil üye; Ömer Pirge, Uluç Cihan, Suat Çetin, Durmuş Kumru, Murat Beyazıtlı ve Koray Kozoğlu yedek üye olarak görev aldı. Disiplin Kurulu başkanlığına oy birliğiyle Ömer Kumova seçildi.

yönetim kurulu üyelerinin profilleri:

Osman Güler (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): 1962, Kırcaali doğumlu olan Güler, Sofya Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu; Elektroteks’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ve KIRCAALİSİAD başkanlıkları gibi görevleri bulunmakta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyedir.

Sinan Topuk (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): İşletme eğitimi sonrası Tokgözler A.Ş. ve Bolt Bağlantı Elemanları A.Ş.’de üst düzey görevler üstlenen Topuk, 2025 itibarıyla şirket başkanlığı görevini yürütüyor; TÜGİAD Bursa, RUMELİSİAD, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu ve BESİAD gibi kuruluşlarda etkin rol alıyor.

Safa Yaşar Çelik (Sayman Üye): 1996 Bursa doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi onur mezunu Çelik; Queen Mary University of London ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren SFA Grup’un Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Abidin Şakir Özen: Abidin Usta Osmanlı Sofrası ve Örnek Yemek Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı olan Özen, gıda ve endüstriyel yemek sektöründe faaliyet gösteriyor ve çeşitli sivil toplum görevlerinde bulunuyor. BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Murat Çağlar: 1995 yılında mezun olan Çağlar, deri teknolojileri alanında yüksek lisansları üstün başarı ile tamamladı. 2001’den beri MUR-DER Deri Sanayi A.Ş.’de Genel Müdür; 2022’den bu yana Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

Seyfullah Baylan: BYL Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı olan Baylan, TETSİAD bünyesinde fuar komitesi başkanlığı ve Uludağ OSB müteşebbis heyet üyeliği gibi görevlerde yer almaktadır.

Savaş Keskin: 1974 Bursa doğumlu Keskin, Güleryüz Karoseri Otomotiv ve GOF Otobüs Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır; TÜSTED Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Elif Özhan: 1976 Bursa doğumlu Özhan, 1993’ten bu yana Özhan Marketler Zinciri’nde görev almakta; BTSO’nun ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Ekonomi Platformu Başkanıdır.

Zeki Eker: İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründen Eker, İzomet Yönetim Kurulu Başkanıdır; yerel yönetim ve sivil toplumdaki görevleri ile biliniyor.

Mehmet Zahit Yanar: 1983 Bursa doğumlu Yanar, Uludağ Üniversitesi İşletme mezunu; tekstil ve akaryakıt-inşaat alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor ve Bursaspor’da futbol şube sorumluluğu üstlenmiştir.

Özer Matlı liderliğindeki yeni BTSO yönetimi, önümüzdeki dönemde üyelerin katılımını artırmayı, sektörlerin öncelikli sorunlarına çözüm üretmeyi ve Bursa ekonomisinin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Matlı, göreve dair teşekkürünü yineleyerek şehirle ve iş dünyasıyla birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ÖZER MATLI, MAZBATASINI ALDI. BTSO’NUN TÜM ÜYELERİN ORTAK ÇATISI OLDUĞUNU VURGULAYAN MATLI, “BTSO HEPİMİZİN ODASI. 60 BİN ÜYEMİZİN HER BİRİNİN KENDİNİ BU ÇATININ BİR PARÇASI HİSSETTİĞİ, SORUNLARINI DİLE GETİREBİLDİĞİ VE ÇÖZÜM SÜREÇLERİNDE YER ALABİLDİĞİ BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞACAĞIZ.” DEDİ.