Okul döneminde çocuk sağlığı: el yıkama, aşı ve beslenme önlemleri

Okul döneminde hastalıklardan korunma:

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında okul döneminde artan enfeksiyon riskine karşı alınabilecek önlemleri anlattı. Soğuk havalarda ailelerin endişelerini azaltmak için basit ama etkili uygulamaların önemine dikkat çekti.

El hijyeni ve doğru yıkama:

Dr. Çebi'ye göre el hijyeni, salgınların yayılmasını önlemede en temel adımdır. Çocuklara mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı ve en önemlisi doğru el yıkama öğretilmelidir. Okul ve oyun alanlarında sık temas edilen yüzeyler aracılığıyla bulaşma kolaylaştığı için el temizliği düzenli hale getirilmelidir.

Aşılar ve koruyucu önlemler:

Grip aşısının hastalık sıklığını ve şiddetini azaltmada yararlı olabileceğini belirten Dr. Çebi, 9 yaşın altındaki çocuklar için 1 ay arayla 2 doz aşı önerildiğini hatırlattı. Belirti görüldüğünde erken değerlendirme ve gerektiğinde doktor kontrolünün önemine vurgu yaptı.

Beslenme ve doğal çözümler:

Düzenli ve mevsimine uygun beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Dr. Çebi, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesinin ve hormonlu gıdalardan kaçınılmasının faydalı olduğunu aktardı. Doktor kontrolünde alınan takviye vitaminler de destek sağlayabilir.

Özellikle kış aylarında öksürükleri yatıştırmak için ayva yaprağı ve ıhlamur gibi doğal yöntemler önerildi. Doğal öksürük şurubu tarifi olarak turp, karabiber ve bal kombinasyonu tavsiye edildi; ancak 1 yaşın altındaki çocuklara bal verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Dr. Çebi, hastalık belirtileri sürerse mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirterek, tedbir alındığında kış aylarının korkulacak dönemler olmadığı mesajını verdi.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. NAZLI KARAKULLUKÇU ÇEBİ, 15 EKİM DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ VESİLESİYLE OKUL DÖNEMİ ÇOCUK HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN EL HİJYENİNİN YANI SIRA AŞI VE BESLENME ÖNERİLERİ SUNDU.