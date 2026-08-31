Dolar 48,2723 +0,01%
Euro 56,0306 -0,16%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.949,96 -0,08%
EUR/USD 1,1608 -0,13%
Brent Petrol 88,90 +0,60%
--°

Bursa şehir hastanesinde otopark açılışı trafiği rahatlattı

Bursa Büyükşehir, 31 bin 500 m² alanda bin 250 araç kapasiteli otoparkı tamamlayıp hizmete sundu; hastane çevresindeki araç parklanma sorunu büyük ölçüde çözüldü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa şehir hastanesinde otopark açılışı trafiği rahatlattı

Otopark tamamlandı ve hizmete açıldı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde yapımı süren yeni otoparkı planlandığı süre içinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı. Proje, hastane çevresinde uzun süredir şikayet konusu olan araç parklanma ve trafik yoğunluğu sorununu hedef alıyordu.

Başkan Vekili Şahin Biba, 6 Ağustos tarihinde hastanede gerçekleştirdiği incelemelerde otoparkın ağustos sonuna kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Büyükşehir ekipleri verilen sürede çalışmaları bitirerek, söz verilen takvimde projeyi hizmete aldı.

Projenin boyutu ve altyapı çalışmaları:

Yeni otopark, 31 bin 500 metrekare alana inşa edildi ve bin 250 araçlık kapasiteye sahip olarak tasarlandı. Otopark yapımıyla eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, hastane yerleşkesindeki 700 metrelik iç yollar da yenilendi. Bu düzenlemeler, yerleşke içi akışı hızlandırmayı ve araç arama sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

Belediye ve ilgili birimlerin koordinasyonu sayesinde inşa sürecinde lojistik ve trafik düzenlemeleri titizlikle yönetildi; ekipler gece gündüz mesai yaparak projenin süresinde tamamlanmasını sağladı.

Hastane yetkilileri ve vatandaşların değerlendirmesi:

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, yaz aylarında günlük 13-14 bin, kış aylarında ise yaklaşık 16 bin hastaya hizmet verildiğini hatırlatarak, artan hasta sayısıyla beraber araç sirkülasyonunun da günlük 13 bin, 13 bin 250 civarında olduğunu belirtti. Metin, Şahin Biba ile konuyu paylaştıklarını ve inceleme sonucu alanın otoparka dönüştürülmesinin en uygun seçenek olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Başhekim Metin sözlerine şöyle devam etti: "Bir ay bitmeden de bize teslim ettiler. Bugün itibarıyla toplamda 4 bin 500 araçlık otopark kapasitesine ulaşmış olmanın verdiği mutluluktayız. Bu çalışmaların bu denli hızlı yürütülmesinde Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba’ya en derinden şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum."

Otoparkı kullanan vatandaşlar da yapılan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı ve Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkürlerini iletti. Yeni otopark ve yenilenen iç yolların, yerleşke çevresindeki ulaşım imkânlarını belirgin şekilde rahatlattığı bildirildi.

Yetkililer, hizmete açılan otoparkın yoğun dönemlerdeki ulaşım yükünü önemli oranda hafifleteceğini ve hastane erişimini kolaylaştıracağını vurguluyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA’NIN 6 AĞUSTOS TARİHİNDE BURSA ŞEHİR...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA’NIN 6 AĞUSTOS TARİHİNDE BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İNCELEMELER SIRASINDA AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAĞINI MÜJDELEDİĞİ BİN 250 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK, PLANLANAN SÜREDE TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi
images

İstanbul'da yeni av sezonu ağlarla ve dualarla açıldı
images

Torba'da yeni sezon dualarla ve yavru levrek salımıyla açıldı
images

Fuar38'de Hatay Medeniyetler Korosu'ndan nostalji ve birliktelik rüzgarı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı