Bursa şehir hastanesinde otopark açılışı trafiği rahatlattı

Otopark tamamlandı ve hizmete açıldı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde yapımı süren yeni otoparkı planlandığı süre içinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı. Proje, hastane çevresinde uzun süredir şikayet konusu olan araç parklanma ve trafik yoğunluğu sorununu hedef alıyordu.

Başkan Vekili Şahin Biba, 6 Ağustos tarihinde hastanede gerçekleştirdiği incelemelerde otoparkın ağustos sonuna kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Büyükşehir ekipleri verilen sürede çalışmaları bitirerek, söz verilen takvimde projeyi hizmete aldı.

Projenin boyutu ve altyapı çalışmaları:

Yeni otopark, 31 bin 500 metrekare alana inşa edildi ve bin 250 araçlık kapasiteye sahip olarak tasarlandı. Otopark yapımıyla eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, hastane yerleşkesindeki 700 metrelik iç yollar da yenilendi. Bu düzenlemeler, yerleşke içi akışı hızlandırmayı ve araç arama sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

Belediye ve ilgili birimlerin koordinasyonu sayesinde inşa sürecinde lojistik ve trafik düzenlemeleri titizlikle yönetildi; ekipler gece gündüz mesai yaparak projenin süresinde tamamlanmasını sağladı.

Hastane yetkilileri ve vatandaşların değerlendirmesi:

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, yaz aylarında günlük 13-14 bin, kış aylarında ise yaklaşık 16 bin hastaya hizmet verildiğini hatırlatarak, artan hasta sayısıyla beraber araç sirkülasyonunun da günlük 13 bin, 13 bin 250 civarında olduğunu belirtti. Metin, Şahin Biba ile konuyu paylaştıklarını ve inceleme sonucu alanın otoparka dönüştürülmesinin en uygun seçenek olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Başhekim Metin sözlerine şöyle devam etti: "Bir ay bitmeden de bize teslim ettiler. Bugün itibarıyla toplamda 4 bin 500 araçlık otopark kapasitesine ulaşmış olmanın verdiği mutluluktayız. Bu çalışmaların bu denli hızlı yürütülmesinde Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba’ya en derinden şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum."

Otoparkı kullanan vatandaşlar da yapılan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı ve Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkürlerini iletti. Yeni otopark ve yenilenen iç yolların, yerleşke çevresindeki ulaşım imkânlarını belirgin şekilde rahatlattığı bildirildi.

Yetkililer, hizmete açılan otoparkın yoğun dönemlerdeki ulaşım yükünü önemli oranda hafifleteceğini ve hastane erişimini kolaylaştıracağını vurguluyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA’NIN 6 AĞUSTOS TARİHİNDE BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İNCELEMELER SIRASINDA AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAĞINI MÜJDELEDİĞİ BİN 250 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK, PLANLANAN SÜREDE TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI.