Bursa Teknik Üniversitesi'nde iklim, çölleşme ve arazi yönetimi öne çıktı

Bursa Teknik Üniversitesi'nde iklim gündemi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), COP31 sürecine paralel olarak düzenlediği programda iklim değişikliği, çölleşme ve sürdürülebilir arazi yönetimi konularını masaya yatırdı. Etkinlik, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirildi ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Programa konuşmacı olarak katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, iklim kaynaklı risklerin artırdığı afetlere dikkat çekti ve konunun yalnızca çevresel değil, ekonomik, sağlık ve günlük yaşam boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurguladı.

konuşmanın ana vurguları:

Prof. Dr. Yenigün, iklim değişikliğinin orman yangınları, kuraklık, toz taşınımı, sel ve heyelan gibi olayları daha sık ve yıkıcı hale getirdiğini belirtti. Tarımsal üretimden su kaynaklarına, enerji üretiminden ulaşıma ve insan sağlığına kadar geniş bir etki spektrumu olduğuna işaret eden Yenigün, bu etkilerle başa çıkmak için bütüncül ve uyum odaklı politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Programda ayrıca bilimsel bilgi ve teknolojik yeniliklerin, uygulamaya dönük projelerle desteklenmesinin önemi vurgulandı. Yenigün, üniversitelerin araştırma kapasitesinin sahadaki çevre sorunlarının çözümünde belirleyici olabileceğini ifade etti.

üretim, tüketim ve doğal kaynakların korunması:

Konuşmada karbon salımının azaltılmasının yanında ormanlar, tarım alanları ve meraların korunmasının iklimle mücadelede merkezi bir rol oynadığı belirtildi. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve karbon yutak alanlarının artırılması, adaptasyon ve risk azaltma stratejilerinin ayrılmaz parçaları olarak sunuldu.

Yenigün, bireysel tüketim alışkanlıklarının da doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı büyüttüğünü belirterek, sürdürülebilir bir gelecek için üretim ve tüketim süreçlerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

COP31'in rolü ve üniversite-kamu iş birliği:

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in, uluslararası iş birliğini güçlendirme ve küresel iklim politikalarına katkı sağlama açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edildi. Yenigün, toplantının sadece devletler arası karar mekanizması değil; kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum için ortak çözümler geliştirilebilecek bir zemin olduğunu dile getirdi.

Programda COP31 kapsamında öne çıkan temalar arasında sıfır atık, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim sayıldı. Yenigün, kamu ile üniversiteler arasındaki ortak projelerin bilimsel bilgiyi uygulamaya aktarmada ve somut sonuçlar elde etmede belirleyici olduğunu belirterek akademisyenleri ve öğrencileri bu süreçlere katılmaya çağırdı.

Etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadelede çok paydaşlı yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne sererken, BTÜ'deki katılımcılar ortak projeler ve uygulamaya dönük çalışmaların hızlandırılması gerekliliğinde birleşti.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), COP31 SÜRECİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, ÇÖLLEŞME VE EROZYONUN ÖNLENMESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ KONULARINI GÜNDEME TAŞIYAN BİR PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. KASIM YENİGÜN’ÜN KONUŞMACI OLDUĞU PROGRAMDA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇEVRE, EKONOMİ, SAĞLIK VE GÜNLÜK YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ELE ALINDI.