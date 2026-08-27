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Paletli yüzmede tarih yazdı: Kaan Efe Kaya ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu

Gaziantep Büyükşehirli paletli yüzücü Kaan Efe Kaya, Taranto'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 400 m çift palette 3:30.20 ile altın kazanıp tarihe geçti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Paletli yüzmede tarih yazdı: Kaan Efe Kaya ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu

Kaan Efe Kaya altını getirdi:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Kaan Efe Kaya, İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapsamında paletli yüzme erkekler 400 metre çift palet yarışında önemli bir başarıya imza attı. Team Türkiye formasıyla mücadele eden milli sporcu, finali 3:30.20 ile tamamlayarak altın madalya kazandı.

yarışın ayrıntıları:

Kaya, 21 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 400 metre çift palet kategorisinde kürsünün en üstüne çıktı. Paletli yüzmenin Akdeniz Oyunları resmi programında ilk kez yer almasıyla birlikte elde ettiği bu sonuç, onun ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu olmasını sağladı.

gelecek hedefler:

400 metre çift palet kategorisindeki başarının ardından Kaya, oyunda 200 metre çift palet disiplininde de madalya mücadelesi verecek. Milli sporcu, bu yarışta da altın madalya kazanmayı hedeflediğini sürdürüyor.

çalışma düzeni ve önceki başarılar:

Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Ali Göz nezaretinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Sporcu Gelişim ve Performans Merkezinde hazırlıklarını sürdürüyor. Sporcunun kariyerinde Avrupa Şampiyonlukları ve Dünya 2.liği derecesi de bulunuyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR SPORCUSUNDAN TARİHİ BAŞARI

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR SPORCUSUNDAN TARİHİ BAŞARI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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