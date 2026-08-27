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Söke 1970 Spor kupada zorlu eşleşmeyle Altay'a konuk oluyor

Söke 1970 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda CEO Ömer Gözüaçık'ın çektiği kurayla Altay ile eşleşti; maç 15-17 Eylül 2026'da Alsancak'ta.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Söke 1970 Spor kupada zorlu eşleşmeyle Altay'a konuk oluyor

Söke 1970 Spor'un kupadaki rakibi Altay oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi tamamlandı. Kurada Aydın temsilcisi Söke 1970 Spor'un rakibi İzmir ekibi Altay olarak belirlendi. Kura çekimini kulüp CEO'su Ömer Gözüaçık gerçekleştirdi.

maç takvimi ve stat:

Söke 1970 Spor ile Altay arasındaki eşleşme, 15-16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak saha İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu olacak ve Aydın temsilcisi kupadaki ilk sınavını deplasmanda verecek.

söke 1970'in hedefi ve beklentiler:

Kupada yoluna devam etmek isteyen Söke 1970 Spor, deplasmandaki mücadelede tur atlamayı hedefliyor. Kulüp yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası yolculuğunda taraftarların desteğini beklediklerini ve ekibin sahada elinden geleni yapacağını vurguladı.

Bu eşleşme, her iki takım için de erken tura veda etmeme adına önemli bir sınav niteliği taşıyor. Söke 1970 Spor cephesinde maçın deplasmanda oynanacak olması hazırlık planlarını ve taktik düzenlemeleri öncelikli gündem maddesi haline getirdi.

Karşılaşma tarihleri kesinleşmiş olup, maçın oynanacağı Alsancak stadyumunda taraftar ilgisinin yüksek olması bekleniyor. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, bu zorlu randevuda sahadan olumlu sonuçla ayrılmak için çalışmalarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KURADA SÖKE 1970 SPOR’UN RAKİBİ...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KURADA SÖKE 1970 SPOR’UN RAKİBİ İZMİR TEMSİLCİSİ ALTAY OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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