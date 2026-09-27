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Bursa'da ay-yıldızlılar için İtalya sınavı

A Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak; Uğurcan cezalı, Montella 38. maçına çıkıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursa'da ay-yıldızlılar için İtalya sınavı

Bursa'da ay-yıldızlılar için İtalya sınavı

maç bilgileri:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar ilk hafta Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenilmişti; İtalya ise evinde Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

Milliler, bu organizasyonda ilerleyen takvimde 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

tarihçe ve istatistikler:

A Milli Takım ile İtalya daha önce 16 kez karşılaştı; bu maçla birlikte iki ülke 17. randevularını gerçekleştirecek. Türk takımı İtalya karşısında şimdiye dek 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı; gollerde Türkiye 10, İtalya 29 gol kaydetti. Milliler, İtalya ile son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde oynanan özel maçta 0-0 berabere kaldı.

Bu müsabaka A Milliler için toplamda 656. karşılaşma olacak. Takım daha önce 366'sı resmi, 289'u özel olmak üzere 655 maçta 260 galibiyet (1'i hükmen), 244 mağlubiyet ve 151 beraberlik elde etti; gol sayıları 906 for, 933 against olarak kayıtlarda yer alıyor.

kadro, eksikler ve teknik direktör kayıtları:

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımı, teknik adamın başında çıkacağı 38. maçla sahaya çıkacak. Montella döneminde takım daha önce 37 maçta 21 galibiyet, 11 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı.

Fransa maçında kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır, İtalya karşısında forma giyemeyecek. Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün de oynaması beklenmiyor.

Aday kadro:

Kaleci: Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

hakem kadrosu:

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring, dördüncü hakem Darren England olacak. VAR odasında Stuart Attwell, AVAR pozisyonunda Matthew Donohue görev yapacak.

bursa'daki geçmiş:

Milliler Bursa'da daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 10 maç oynadı; Bursa'daki kayıtlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet bulunuyor. Ay-yıldızlılar, 2016'dan itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu stadyumda üçüncü kez mücadele edecek. Bursa'da son oynanan maç 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan ile yapıldı ve Türkiye sahadan 2-0 galip ayrıldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İKİNCİ MAÇINDA YARIN BURSA&#039;DA İTALYA İLE...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İKİNCİ MAÇINDA YARIN BURSA'DA İTALYA İLE OYNAYACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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