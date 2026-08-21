Bursa'da başkan vekili Biba'dan dünya şampiyonu Eryılmaz'a ziyaret

Bursa'da tebrik kabulü:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Fazlı Eryılmaz'ı başkanlık makamında ağırladı. Kabulde kulüp başkanı Sezer Sezgin, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de hazır bulundu.

şehre ve kulübe gurur:

Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan Eryılmaz, 75 kiloda rakiplerini geride bırakarak büyük başarıya ulaştı ve Bursa ile kulübüne gurur yaşattı. Kabul sırasında konuşan Biba, Eryılmaz’ın final müsabakasını ekranlardan takip ettiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuz olan güreşi ön plana çıkarıp şehrimizde şampiyon sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Sporcumuza bundan sonraki müsabakalarında başarılar dilerim" dedi.

şampiyonun mesajı:

Dünya şampiyonu Fazlı Eryılmaz ise verilen destek için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederek, yeni başarılarla şehri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini söyledi. Görüşme, dünya şampiyonluğunun anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA (SAĞDA), KEÇİÖREN BÜYÜKLER KARAKUCAK GÜREŞİ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA 75 KİLODA ALTIN MADALYA KAZANAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU FAZLI ERYILMAZ'I (SOLDA) MAKAMINDA AĞIRLADI.