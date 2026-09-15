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Bursa'da biletlere yüzde 25 zam, hedef tüm otobüsleri elektrikliye çevirmek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplu ulaşım ücretlerini yüzde 25 artırdı; belediye, maliyetleri düşürmek için elektrikli otobüs yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursa'da biletlere yüzde 25 zam, hedef tüm otobüsleri elektrikliye çevirmek

Bursa'da biletlere yüzde 25 zam, hedef tüm otobüsleri elektrikliye çevirmek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları tarafından hazırlanan bilet tarifesi teklifini oy çokluğuyla kabul etti. Karara göre toplu ulaşım ücretlerine yüzde 25 oranında zam getirildi. Karar, meclis toplantısında başkanvekili Şahin Biba yönetiminde ele alındı.

meclis kararı ve gerekçe:

Toplantıda, ulaşım sektöründeki oda temsilcilerinin görüşleri alındı ve komisyon raporu meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkanvekili Şahin Biba, karar sürecine dair şunları kaydetti: 'Ocak ayında yüzde 15 zam yapıldığında, yakıt 52 liraydı. Bugün 96 lirayı buldu. Zam oranının belirlenmesinde tüm tarafların elini taşın altına koydu. Bize gelen zam oranı neydi, son bu oranı belirledik. Kimsenin, inanın, bunu yapmak hoşuna gitmiyor. Ama ortada bir gerçek var. Bizim bu saatten sonra tartışmamız gereken husus bu değil, bizim tartışmamız gereken husus, ulaşım maliyetlerimizi nasıl düşürürürüz tartışıyoruz.' Bu ifadeler, zammın sadece bütçe gerekliliğinden kaynaklandığını vurguladı.

elektrikli otobüs planı ve sübvansiyon tartışması:

Biba, maliyetleri azaltma hedefinin merkezine elektrikli otobüsleri koyduklarını söyledi. 'İlk etapta 3 tane elektrikli otobüsü aldık. Yıl sonuna kadar da 9, daha sonra 55 tane alacağız. Terminal hatlarını tamamen elektrikli otobüse çevireceğiz. Hedefimiz, bütün otobüsleri elektrikliye çevireceğiz. 3’te 1 oranında maliyetleri de düşmüş olacak. İnşallah o gün geldiğinde de, hepimizin yapmak zorunda kaldığı duruma gelmeyeceğiz' dedi. Ayrıca bütçe operasyonuna dair Biba, 'Biz vatandaş, bu ucuz binsin diye her ay 330 milyon belediye BURULAŞ’a sübvanse ediyoruz. Bu da yılda 4 milyarı geçen bütçe aktarıyoruz. Bu da sürdürülebilir değildir. Maliyetleri düşürecek, elektrikli otobüslere tamamen döndüğümüzde, bu 4 milyarı sübvanseye değil neden yatırıma aktarmayalım' ifadelerini kullandı.

yeni tarifeler:

Meclis kararı sonrası kentte uygulanacak yeni tarifede öne çıkan ücretler şöyle belirlendi:

BursaRay tam bilet: 40 lira50 lira

BursaRay indirimli bilet: 35,60 lira44,50 lira

Öğrenci bileti: 10 lira12,50 lira

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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