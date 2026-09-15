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Çöp yığını ve 30 kedi: Marmaris'te bir dairede yaşanan temizlik müdahalesi

Marmaris'te bir dairedeki temizlikte bir kamyon çöp ile bakıma muhtaç yaklaşık 30 kedi ve bir köpek bulundu, hayvanlar barınağa götürüldü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 19:23

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 19:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çöp yığını ve 30 kedi: Marmaris'te bir dairede yaşanan temizlik müdahalesi

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi’nde yaşayanlar, bir apartmanın birinci katındaki daireden uzun süredir devam eden kötü kokular olduğunu bildirdi. Gelen ihbar üzerine Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri adrese yönlendirildi ve yapılan ilk kontrolde dairenin içinin çok sayıda eşya, atık ve çöple dolu olduğu tespit edildi.

Kapı açıldığında yaşam alanlarının büyük bölümünün biriken malzemelerle kaplı olduğu görüldü ve durum sağlık ve emniyet açısından risk oluşturduğundan, ek destek için ilgili birimler çağrıldı.

Çalışma ekipleri ve ev sahibinin onayı:

Olay yerinde Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri, zabıta ve veteriner ekiplerinin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de bulundu. Yetkililer, dairede yaşayan yaşlı kadınla görüşerek temizlik yapılması konusunda ikna sağladı ve ev sahibinin rızasıyla kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında kullanılmayan eşyalar ve biriken atıkların dışarı çıkarılması için organize bir şekilde çalışma yürütüldü.

Bulunan hayvanlar ve barınağa sevk:

Temizlik sırasında evden yaklaşık bir kamyon dolusu çöp çıkarılırken, içeride 30’a yakın kedi ve sağlıksız şartlarda bulunan bir köpek olduğu belirlendi. Bakıma muhtaç olduğu değerlendirilen hayvanlar, daha uygun koşullarda bakılabilmeleri amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi.

Mahalle sakinleri, evde yaşayan yaşlı kadının sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evi temizleyemediğini ve günlük ihtiyaçlarını karşılama konusunda güçlük çektiğini belirtti. Yetkililer, hem insan sağlığı hem de hayvan refahı açısından benzer durumların erken bildirilmesinin önemine vurgu yaptı.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ BİR APARTMANIN BİRİNCİ KATINDAKİ DAİREDEN UZUN SÜREDİR KÖTÜ KOKULAR...

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ BİR APARTMANIN BİRİNCİ KATINDAKİ DAİREDEN UZUN SÜREDİR KÖTÜ KOKULAR GELDİĞİ YÖNÜNDEKİ ŞİKAYET ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ. YAŞLI BİR KADININ YAŞADIĞI BELİRTİLEN EVDE YAPILAN ÇALIŞMADA, YAKLAŞIK BİR KAMYON DOLUSU ÇÖP VE ATIK İLE 30’A YAKIN KEDİ BULUNDU. SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞAYAN BİR KÖPEK İSE BAKIMININ SAĞLANMASI AMACIYLA BARINAĞA TESLİM EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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