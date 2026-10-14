Bursa'da kamu iletişiminde yeni dönem: dezenformasyonla mücadele ve yapay zeka odaklı eğitim

programın kapsamı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen 'İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu' programı, Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bursa Valiliği ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa gazeteciler ile kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar katıldı ve kamu iletişiminin tüm yönleri ele alındı.

Etkinlikte, kamu iletişiminde oluşan yeni dinamiklere yanıt verebilecek uygulamalara odaklanıldı; eğitimlerde hem teorik çerçeve hem de pratik araçlar paylaşıldı.

iletişimin hakikat üzerinden kurgulanması:

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, iletişimin sadece bilgi aktarımı olmadığını, devlet ile vatandaş arasındaki bağın güçlendirilmesi ve doğru bilginin toplumla buluşturulmasının bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. Şahin, gelişen teknolojiyle birlikte iletişimin araçlarının yanı sıra anlam, etki ve stratejinin de değiştiğine dikkat çekerek yapay zeka modelleri ve algoritmaların iletişim alanında belirleyici hale geldiğini söyledi.

Şahin, 'Dünya 5’ten büyüktür' ifadesi sonrasında başlayan farkındalık sürecine atıfta bulunarak Türkiye'nin uluslararası söylemlerinin belirli alanlarda yankı bulduğunu belirtti. Gazze konusunda yapılan açıklamaların uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu ve doğru söylemin hakikatle buluşmasında etkili olduğunu aktardı.

İletişimde artan içerik akışı ve manipülatif girişimler bağlamında Şahin, yoğun bilgi ortamının doğru ve yanlışın ayrımını güçleştirdiğini, bu nedenle iletişim faaliyetlerinin güçlü bir hakikat temeline oturtulmasının önem taşıdığını ifade etti: 'İletişim Başkanlığı olarak, hakikatin ortaya çıkarılması, doğru bilgiyle buluşulması ve bu bilginin bireyler ile tüm muhataplarımız tarafından kolaylıkla erişilebilir hâle getirilmesi için gayret gösteriyoruz.'

eğitim içeriği ve uygulamalar:

Programın gündeminde dezenformasyonla mücadele, kurumsal itibar yönetimi, sosyal medya kullanımı ve yapay zeka destekli araştırma başlıkları yer aldı. Şahin, ayrıca afet haberciliği ve sosyal medya rehberine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Etkinlikte CİMER'in işleyişine de dikkat çekildi; CİMER'in vatandaşların devlete hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını sağlayan benzersiz bir mekanizma olduğu, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde doğru bilgiye erişimi kolaylaştırdığı ve vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk ve Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun'un da konuştuğu program, 'Dezenformasyonun iletişim boyutu: algı, manipülasyon ve etki' başlıklı eğitimle sürdü. Düzenlenen oturumların, kamu iletişimine ilişkin farkındalığı artıracağı ve kurumlarda söylem birliğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Program, devlet-vatandaş ilişkisinde şeffaflık, doğru bilgiye erişim ve hakikat temelli iletişim ilkelerini güçlendirmeyi hedefleyerek sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BURSA’DA GAZETECİLER VE KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK "İLETİŞİM YÜZYILI, GÜÇLÜ İLETİŞİM, ETKİN KAMU" EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.