İstanbul'da yağmur dereleri sürükleyince boğaz kahverengiye büründü

Boğazın rengi sağanakla değişti

İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan yağmur, bugün de etkisini artırarak sürdü. Özellikle Sarıyer kıyı kesimlerinde görülen sağanak sonucu deniz yüzeyinin rengi kahverengiye döndü. Değişim, havadan çekilen görüntülerde net biçimde kaydedildi.

Nedenleri:

Sağanak yağışla birlikte derelerden ve yollardan akan yağmur suları, toprak ve yüzeydeki akıntıları taşıyarak Boğaza karıştı. Bu karışım deniz yüzeyinde kahverengi bir görünüm oluşturdu ve renk değişimine neden oldu.

Görüntüler ve gözlemler:

Havadan kaydedilen görüntülerde kıyı boyunca farklı renk tonları izlenirken, özellikle sahil hattına yakın bölgelerde kahverengi akıntılar daha belirgindi. Olayın etkisi görüntülerde açıkça görülüyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ.