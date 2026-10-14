Çine'de hayatı kolaylaştıran Vefa: yaşlı ve engellilere düzenli destek

Vefa Projesi'nin kapsamı:

Çine Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Vefa Projesi, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde, ev temizliği, kişisel bakım ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik destekler planlı ve düzenli şekilde sunuluyor.

sunulan hizmetler ve öncelikler:

Hizmetler, bireylerin günlük gereksinimlerine odaklanıyor; ev temizliği ve kişisel bakım başta olmak üzere temel ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olunuyor. Bu uygulama, yalnız yaşayan veya günlük işlerini yerine getirmekte güçlük çeken vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor. Destek sürecinde ihtiyaç tespitleri yapılarak hizmetlerin sürekliliği sağlanıyor.

saha çalışmaları ve hedeflenen sonuçlar:

Proje kapsamında yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor ve yerel ekipler aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle düzenli iletişim kuruluyor. Amaç, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi ve yaşamlarını daha güvenli, huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için gerekli desteğin verilmesidir. Vefa Projesi ile hem günlük işlerin yükü hafifletiliyor hem de sosyal destek ağı güçlendiriliyor.

ÇİNE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VEFA PROJESİ KAPSAMINDA YAŞLI, ENGELLİ VE KRONİK HASTALIĞI BULUNAN VATANDAŞLARA EV TEMİZLİĞİ, KİŞİSEL BAKIM VE TEMEL YAŞAM İHTİYAÇLARI KONUSUNDA DÜZENLİ DESTEK SAĞLANIYOR.