Dolar 49,3879 +0,04%
Euro 55,0066 -0,46%
Bist 12.165,96 -0,69%
Altın Gram 6.552,61 -1,21%
EUR/USD 1,1131 -0,65%
Brent Petrol 105,85 +0,15%
--°

Çine'de hayatı kolaylaştıran Vefa: yaşlı ve engellilere düzenli destek

Çine Kaymakamlığı'nın Vefa Projesi, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ev temizliği, kişisel bakım ve temel ihtiyaç desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çine'de hayatı kolaylaştıran Vefa: yaşlı ve engellilere düzenli destek

Vefa Projesi'nin kapsamı:

Çine Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Vefa Projesi, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde, ev temizliği, kişisel bakım ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik destekler planlı ve düzenli şekilde sunuluyor.

sunulan hizmetler ve öncelikler:

Hizmetler, bireylerin günlük gereksinimlerine odaklanıyor; ev temizliği ve kişisel bakım başta olmak üzere temel ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olunuyor. Bu uygulama, yalnız yaşayan veya günlük işlerini yerine getirmekte güçlük çeken vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor. Destek sürecinde ihtiyaç tespitleri yapılarak hizmetlerin sürekliliği sağlanıyor.

saha çalışmaları ve hedeflenen sonuçlar:

Proje kapsamında yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor ve yerel ekipler aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle düzenli iletişim kuruluyor. Amaç, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi ve yaşamlarını daha güvenli, huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için gerekli desteğin verilmesidir. Vefa Projesi ile hem günlük işlerin yükü hafifletiliyor hem de sosyal destek ağı güçlendiriliyor.

ÇİNE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VEFA PROJESİ...

ÇİNE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VEFA PROJESİ KAPSAMINDA YAŞLI, ENGELLİ VE KRONİK HASTALIĞI BULUNAN VATANDAŞLARA EV TEMİZLİĞİ, KİŞİSEL BAKIM VE TEMEL YAŞAM İHTİYAÇLARI KONUSUNDA DÜZENLİ DESTEK SAĞLANIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta 7/24 seferberlik: sağanak sonrası müdahale
images

Rektör Kuyrukluyıldız'dan hastanede tedavi gören öğrencilere moral ziyareti
images

Boğazdan gelen kara bulutlar İstanbul’u gündüz ortasında kararttı
images

Manisa'da KYK yurtlarından kan bağışıyla yaşam desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lise öğrencileri botanik bahçesinde bitkilerin sırlarını keşfetti

Üniversitelerde eğitim dönüşümü: teoriden uygulamaya, mikrokredilerle yetkinlik odaklı model

Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı

Aydın'da pamuk tarları yağmura karşı savunmasız kaldı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın