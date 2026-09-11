Bursa'da kavga ihbarı polise yöneldi, şüpheli biber gazıyla gözaltına alındı

Olayın gelişimi

Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde, iddiaya göre Selim A. henüz bilinmeyen bir nedenle eşine saldırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve gözaltı:

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında, şüphelinin müdahaleye karşılık vererek ekiplere yöneldiği belirtildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle biber gazı kullanıldı ve şüpheli etkisiz hale getirildi. Ardından sağlık kontrollerinin ardından işlemler için polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin geçmişi ve soruşturma:

Gözaltına alınan Selim A.'nın daha önce madde kullanımıyla ilgili kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; polis, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

ÖNCE EŞİNE SALDIRDI, SONRA POLİSE SALDIRINCA BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ