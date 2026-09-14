Esenyurt'ta yol kavgası: otomobil sürücüsü taksi camını yumrukladı ve şoföre vurdu

Olayın detayları:

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde iki sürücü arasında çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. İddiaya göre, seyir halindeki 34 HYM 272 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 TAU 75 plakalı taksi sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde devam eden münakaşa kısa sürede şiddetlendi. Otomobil sürücüsü aracından inerek önce taksinin camına yumruk attı, ardından kapıyı açıp taksi sürücüsüne de vurarak saldırıyı sürdürdü.

Görüntü ve müdahale:

Yaşanan anlar, taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgaya müdahale etti ve durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; olay yerinde bir süre sonra çok sayıda taksinin toplandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Yetkililer tarafından yapılan ilk müdahaleler ve ekiplerin incelemesi devam ederken, olayla ilgili daha fazla bilgi için resmi açıklama bekleniyor.

Esenyurt’ta trafikte kavga kamerada: Taksinin camını ve sürücüyü yumrukladı