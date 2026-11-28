Bursa'daki eylem ve sosyal medyada yayılan görüntüler

Bursa'da KYR&TABU Tekstil bünyesinde çalışan bir grup işçi, maaşlarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle firmadan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen işçiler, ürünlerin satıldığı bir alışveriş merkezinde, Zara mağazası önünde eylem düzenledi.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, işveren tarafından işçilere yönelik ırkçı ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı görüldü. Videoda işçilerin davranışları hakkında sarf edilen sözler kamuoyunda tepki çekti ve tartışma yarattı.

İddiaların içeriği ve tepkiler:

Paylaşılan görüntülerde işçilerin emeklerine yönelik hakaret edici ifadeler olduğu, bazı söylemlerin işçilerin kişilik haklarını zedeleyici nitelikte bulunduğu aktarıldı. Kamuoyunda yayılan tepkiler, hem işçilerin alacaklarına ilişkin iddiaların hem de işverene atfedilen hakaret içerikli söylemlerin aydınlatılması talebini güçlendirdi.

Bakanlığın müdahalesi ve soruşturma süreci:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, söz konusu videoda çalışanlara yönelik ırkçı ve hakaretamiz ifadelerin kamuoyuna yansıdığını belirtti. Bakanlık, işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediğine ilişkin iddiaların da inceleneceğini bildirdi ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi'nin görevlendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında ve eksiksiz almasının ile kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesinin çalışma yaşamının temel ilkeleri olduğu vurgulandı. Bakanlık, süreci yakından takip edeceğini bildirdi ve soruşturmanın sonucuna göre gerekli idari işlemlerin yapılacağı aktarıldı.

İŞVERENİN KONUŞMASI