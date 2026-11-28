vakaya ilişkin detaylar

Diyarbakır'da bel ağrısı şikayetiyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne başvuran Şiyar Altundağ (30), hastanede uygulanan 15 günlük fizik tedavi programı sırasında bel bölgesinde yaralar çıktığını ileri sürdü. Aile, tedavi sürecinde Altundağ'ın belinde 8-10 yara oluştuğunu ve yaralardan birinin kötüleşerek yoğun iltihaplandığını belirtti.

Altundağ'ın şeker hastası olduğunu sağlık personeline bildirdiğini söyleyen aile, bu durumun tedavi planında göz önünde bulundurulmadığını iddia etti. İddialara göre yaralardan biri enfeksiyon kapınca aile yeniden hastaneye başvurdu; cerrahi muayene sonrası hastanın acil ameliyata alındığı ve iltihabın boşaltıldığı açıklandı.

fizik tedavi sürecine ilişkin aile beyanları:

Baba Mehmet Altundağ, yıllar önce kendisinin de aynı hastanede fizik tedavi gördüğünü, tedavi sonrası kolundaki ağrıların arttığını ve uzun süre özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kaldığını anlattı. Bu nedenle oğlunu fizik tedaviye gitmemesi yönünde uyardığını, ancak oğlunun tedaviyi sürdürdüğünü söyledi.

Baba Altundağ, oğlunun tedaviye ara verildiği dönemde hastane yetkililerinin tedaviyi tamamlamak için kendilerini arayıp ikna ettiğini, tedaviye tekrar başladıktan dört gün sonra iltihaplanmanın kötüleştiğini ve sonrasında acil müdahale gerektiği bilgisiyle ameliyata alındıklarını aktardı.

aile tarafından yapılan başvurular ve talepler:

Aile, yaşanan sürecin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve durumu CİMER'e bildirdiklerini belirtti. Baba, fotoğrafları da CİMER'e gönderdiğini söyleyerek, "Çocuğumu bu hale getirenler başkalarına da aynısını yaşatmasın" dedi. Aile, oğullarının tedavisinin yeniden yapılmasını ve sağlığına kavuşmasını talep ediyor; şeker hastalığı gibi mevcut sağlık durumunun dikkate alınmasını istiyor.

resmî kurumun açıklaması:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, iddialara ilişkin olarak hastanenin açıklama yapmayacağını bildirdi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, hastane tarafından yapılacak herhangi bir açıklama kamuoyuna iletilmedi.

Şikâyet ve başvuruların sonuçlanmasına bağlı olarak olayın detayları ve sorumluluk iddialarına ilişkin resmi belgelerle netleşmesi bekleniyor.

Fizik tedavi için gittiği hastanede ameliyatlık oldu: Aile suç duyurusunda bulundu