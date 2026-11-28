Kocaeli'de küçük Ecem için bir araya gelen bisikletçiler, kırılan güvenini onarmaya çalıştı

İzmit'te park halindeki bir otomobile sürttüğü gerekçesiyle bisikleti defalarca yere vurulan 7 yaşındaki Ecem'in yaşadığı olay sosyal medyada geniş yankı bulmuş, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kamuoyunu sarsmıştı. Küçük kızın gözyaşları, olayın ardından birçok kişi ve kurumun desteğini beraberinde getirdi.

olayın perde arkası:

Sokakta bisikletiyle gezen Ecem'in, olay günü esnaf tarafından hediye edilen bisiklete ilk kez bindiği öğrenildi. Görüntülerde bir kadının çocuğun bisikletini defalarca yere vurduğu, çevredeki kişilerin tepki gösterdiği ve küçük kızın ağladığı anlar yer aldı. Bu görüntülerin sonrası çeşitli kişiler ve kurumlar Ecem'e bisiklet hediye etti.

federasyonun yanıtı ve toplu sürüş:

Türkiye Bisiklet Federasyonu da yaşananlara tepki göstererek destek amacıyla bir bisiklet sürüşü düzenledi. Federasyonun çağrısı üzerine Kocaeli başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'dan gelen ekiplerle birlikte yaklaşık 200 bisikletçi Sekapark'taki Uçurtma Tepesi'nde toplandı. Organizasyonda federasyon tarafından Ecem'e kask hediye edildi ve katılımcılar küçük kızla birlikte 2 kilometrelik bir toplu sürüş gerçekleştirdi.

Federasyonun İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Ecem’in talihsiz yaşadığı bu olaydan dolayı biz de Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak hem bisiklet konusunda destek olmak, bir de bilinçli bisikletçi yetiştirmek adına kaskımızı hediye ettik. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Türkiye’ye bir çağrıda bulunduk. Yakın illerden, çevre illerden birçok bisiklet grubu ve bisiklet lideri burada şu an bu anlamlı sürüşe katkı sağladı. Bursa’dan gelen ekibimiz oldu, İstanbul’dan biz iki otobüs kaldırdık ve İzmit’ten gelen ekiplerimiz oldu. Yaklaşık 200 bisikletçiyle birlikte burada Ecem’le bisiklet sürerek, bisiklet noktasında o kırılmış hayallerini tekrardan canlandıracağımıza inanıyoruz" dedi.

Etkinlik, hem Ecem'in yaşadığı olaya dikkat çekmeyi hem de çocukların bisiklet kullanımında güvenlik ve bilinçlenmeyi teşvik etmeyi amaçladı. Katılımcılar, küçük kızın yeniden bisikletle mutlu anlar yaşaması için bir araya geldiklerini vurguladı.

Küçük Ecem'in kırılan hayalleri için pedal çevirdiler