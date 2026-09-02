Mahalle öncelikleri: Samsun'da altyapı ve güvenlik adımları hızlanıyor

Toplantı ve gündem

Samsun Valiliği bünyesinde düzenlenen toplantıda merkez ilçelere bağlı mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, mahalle muhtarlarının ilettiği talepler ile kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalar karşılıklı değerlendirildi.

Toplantıda sunum yapan İsmail Gürgenyatağı, Merkez İlçeler Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme gelen konuların takip edildiğini ve kurumların mevcut çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Altyapı ihtiyaçları:

Gündemin önemli bir bölümünü yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarının güçlendirilmesi oluşturdu. Ayrıca mahallelerde doğal gaz, içme suyu ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik talepler ve devam eden müdahaleler ele alındı. Sunumlarda, altyapı eksikliklerinin önceliklendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına vurgu yapıldı.

Güvenlik ve kamusal alan düzenlemeleri:

Toplantıda güvenlik önlemleri kapsamında güvenlik kameraları kurulumu ile sahil ve park denetimlerinin artırılması konuları görüşüldü. Okul ve cami çevrelerinde trafik güvenliğini sağlamak üzere hız kesici kasis ve yaya geçidi düzenlemelerinin yapılması kararlaştırılacak uygulamalar arasında yer aldı.

Ayrıca gençler ve çocuklar için sosyal yaşam alanlarının güçlendirilmesi gündeme geldi; park, sosyal tesis ve kültür merkezleri gibi ortak kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Bu adımların mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Toplantıya Köknal Karabiber (Valilik Özel Kalem Müdürü), Muhammet Meclis (İl Yazı İşleri Müdürü), İsmail Gürgenyatağı ve ilgili personel katıldı. Valilik yetkilileri, ele alınan talepler doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun sürdürülerek hizmetlerin etkinliğinin artırılacağını belirtti.

SAMSUN’DA MERKEZ İLÇELERDEKİ MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI, MUHTARLARIN TALEPLERİ VE KAMU KURUMLARININ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA MASAYA YATIRILDI. VALİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA; YOL, KALDIRIM, ASFALT, DOĞAL GAZ, SU VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARININ YANI SIRA GÜVENLİK KAMERALARI, PARK VE SAHİL DENETİMLERİ İLE OKUL VE CAMİ ÇEVRELERİNDE ALINACAK TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.