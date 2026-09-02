Kemer meclisi eylül toplantısında hizmet, isimlendirme ve protokol kararları aldı

Toplantı ve alınan kararların özeti:

Kemer Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin önümüzdeki döneme ilişkin turizm, eğitim, isimlendirme ve altyapı konularını kapsayan önemli gündem maddeleri ele alındı ve tüm kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Turizm ve fuar planlaması:

Mecliste, belediyenin 2026 ve 2027 yıllarında katılım sağlayacağı yurtiçi ve yurtdışı turizm seyahat fuarlarının belirlenmesi oy birliğiyle onaylandı. Karar, Kemer’in tanıtım stratejisi çerçevesinde fuar takvimine uyumlu katılımların planlanmasına olanak sağlayacak.

Eğitim ve ulaşım kararları:

2026–2027 eğitim-öğretim yılı için Kemer Belediyesi’ne ait araçlarla belirlenen güzergahlarda okul servis hizmeti verilmesine ilişkin madde kabul edildi. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyeye hibe edilen 1 adet Temsa Prestij 29+1 otobüsün T cetveline işlenmesine karar verildi.

Mecliste ayrıca daha önce alınan plan değişikliği kararı da yeniden görüşüldü; 07.07.2026 tarih ve 50 sayılı Kuzdere Mahallesi Oyun Alanı ve Park Alanı Plan Değişikliği kararı yeniden değerlendirilip oy birliğiyle kabul edildi.

İsimlendirme ve mülkiyet kararları:

Yerel hizmetlere ilişkin isimlendirme kararları da toplantıda yer aldı. Tekirova Mahallesi'nde, belediyeye ait 224 ada 1 parselde yapılması planlanan kreşe Nezahat Keleşoğlu adı verilmesi, Beycik Mahallesi'ndeki belediye mülkiyetindeki 202 ada 480 parsel üzerinde inşa edilecek binanın belediye ve diğer kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılması ve bu binaya Selahattin Demirsu adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Altyapı, sigorta ve protokol kararları:

Mecliste, belediyenin üyesi olduğu Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) üyeliğinden çıkılması kararı oy birliğiyle alındı. Ayrıca, belediyeye ait bir aracın bir turizm şirketi aracıyla çarpışması sonucu belediyeye ait aracın hurdaya çıkarılmasına ve sigorta tazminatının kusur oranlarına göre tahsiline ilişkin işlem de gündeme geldi ve kabul edildi.

Son olarak, Büyükşehir Yasası sonrasında tüm bakım işlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesine geçtiği Liman Caddesi’nin yapılması planlanan protokolle tekrar Kemer Belediyesi’ne verilmesi de oy birliğiyle onaylandı. Alınan kararların tamamı, uygulama sürecine ilişkin yetki ve sorumlulukların netleştirilmesini amaçlıyor.

Toplantıda kabul edilen maddeler, Kemer Belediyesi’nin önümüzdeki dönemdeki hizmet programını ve yerel yönetim önceliklerini şekillendirecek nitelikte oldu.

KEMER BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI, KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.