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Çöplükte başlayan yangın panik yarattı: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Taşlık mevkiindeki çöplükte çıkan yangın, Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çöplükte başlayan yangın panik yarattı: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve müdahale:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Taşlık mevkiinde yer alan çöplük alanda, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve müdahale başlattı.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için hızlı müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken, daha sonra yangın tamamen söndürüldü ve bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti; bölgedeki çalışmanın tamamlanmasının ardından incelemelerin sürdürüleceği bildirildi. Olay sırasında geniş çapta bir riskin önlendiği ve söndürme çalışmalarının etkin şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

PAZARYERİ İLÇESİNDEKİ ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

PAZARYERİ İLÇESİNDEKİ ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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