Bursa'da sanatla buluşan 20 öğrenci sertifikalarını aldı

Polis destekli resim kursu sona erdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen resim kursu tamamlandı. Kursu başarıyla bitiren 20 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Kursun içeriği ve katılımcılar:

2026 yılı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" Projesi çerçevesinde, Semiha Mustafa Özer Ortaokulunda gerçekleştirilen kursa 10-15 yaş aralığındaki öğrenciler katıldı. Eğitimler toplam 40 saat sürdü ve katılımcılara resim alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı tanındı.

Eğitim desteği ve hedefler:

Eğitimler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda görevlendirilen eğitmen tarafından verildi; kurs boyunca öğrencilerin ihtiyaç duyduğu resim malzemeleri temin edildi ve süreç Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından takip edildi. Kursla öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri hedeflendi.

Program sonunda başarılı olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, çocukların güvenliği kadar sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetlerini sürdürerek gençleri geleceğe güvenle hazırlamaya devam edeceği bildirildi.

POLİS DESTEĞİYLE DÜZENLENEN RESİM KURSUNU TAMAMLAYAN 20 ÖĞRENCİ SERTİFİKALARINI ALDI