Sağlık-Sen Şırnak'ta sahadaki talepleri masaya yatırdı

Sağlık-Sen genel başkanı şırnak şubesinde

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile birlikte Şırnak’a gelerek Sağlık-Sen Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, ilin sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan çalışanların çalışma koşulları, personel istihdamı ve çözüm bekleyen konular detaylı şekilde ele alındı.

Ziyaretin gündemi:

Toplantıda, Şırnak şubesinin yürüttüğü faaliyetler ve sahadan gelen talepler üzerinden kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Personel istihdamı, hizmet altyapısı, çalışma koşulları ve mesleki sorunların ilgili mercilere taşınması toplantının ana başlıklarını oluşturdu. Şube yönetimi, il genelinde yaşanan sıkıntıları ve öncelikli talepleri genel merkez yöneticilerine aktardı.

Yeni dönem çalışmaları ve istişareler:

Mahmut Faruk Doğan ayrıca, Şırnak Şubesinin yakın zamanda gerçekleştirdiği 5. Olağan Genel Kurul dolayısıyla Sabğatullah Anmal'ı tebrik ederek yeni dönemde yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan istişarelerde sahadaki uygulamalardan kaynaklanan güçlükler ve çalışan beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şube Başkanı Anmal, ziyaretin teşkilat ile genel merkez arasındaki iletişimi güçlendirdiğini, iletilen konuların ilgili mercilere aktarılacağı ve çözüm odaklı çalışmaların takip edileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi. Toplantıda, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli olduğuna vurgu yapıldı.

Ziyaret, Şırnak’ta görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma hayatına ilişkin sorunların yerinde dinlenmesi ve çözüm önerilerinin istişare edilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, iletilen taleplerin takipçisi olunacağı ve gerekli adımların atılacağı taahhüdünde bulundu.

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI MAHMUT FARUK DOĞAN, GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA IRGATOĞLU İLE BİRLİKTE ŞIRNAK ŞUBESİNİ ZİYARET EDEREK, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET PROFESYONELLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, PERSONEL İSTİHDAMI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARINI ŞUBE YÖNETİMİYLE DEĞERLENDİRDİ.