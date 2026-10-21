Aksu Deresi'nde kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki kadın ölü bulundu

Olayın detayları:

Giresun merkeze bağlı Barça köyü mevkisinde, Aksu Deresi kenarında hareketsiz halde bir kadın gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaptığı ilk kontrolde kadının yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.

Bölge ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaptıkları ilk incelemede müdahale edilemeyecek durumda olan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölge polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, savcılık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayıp ihbarı ve kimlik bilgileri:

Hayatını kaybeden kişinin 68 yaşındaki Leman K. olduğu öğrenildi. Ailesi tarafından sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine hakkında kayıp ihbarı bulunduğu, bu ihbarın ardından arama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından cenaze, gerekli işlemler için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer, kadının kesin ölüm nedeninin tespiti için adli ve tıbbi inceleme başlatıldığını bildirdi.

GİRESUN’DA AKSU DERESİ KENARINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 68 YAŞINDAKİ KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.