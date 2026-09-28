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Bursa'da taraftar öfkesi tff ve Montella için istifa çağrısına dönüştü

Bursa'da taraftarlar, İtalya'ya 4-1 yenilginin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Montella'yı istifaya çağırdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursa'da taraftar öfkesi tff ve Montella için istifa çağrısına dönüştü

Bursa'da oynanan maçta A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya farklı şekilde mağlup olması, stadyumdaki taraftarlar tarafından federasyon ve teknik heyete sert tepkilerle karşılandı. Tribünlerdeki tepkiler uzun süre devam etti ve yönetime yönelik istifa talepleri yükseldi.

maçta yaşananlar:

UEFA Uluslar A Ligi A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada milliler, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile mücadele etti. Müsabaka, Türkiye'nin istediği sonucu getirmedi ve ekip sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

taraftar tepkisi ve talepler:

Müsabaka boyunca taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tezahüratlarla tepki gösterdi. Alınan sonuç ve oyun performansını gerekçe gösteren tribünler, hem federasyon hem de teknik heyet için istifa çağrısında bulundu.

Bu gelişme, federasyon ve teknik ekibin üzerindeki kamuoyu baskısını artırırken, tribün tepkileri maç süresince belirgin şekilde devam etti. Taraftarların tepkisi, yönetim ve teknik sorumluların geleceğiyle ilgili soru işaretlerini gündeme taşıdı.

TEKNİK DİREKTÖR VİNCENZO MONTELLA

TEKNİK DİREKTÖR VİNCENZO MONTELLA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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