Program için Bursa'ya geliş ve cuma namazı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılış programına katılmak üzere Bursa'ya geldi. Kent merkezindeki Ulu Cami'de cuma namazını vatandaşlarla birlikte kılan Uraloğlu, namaz sonrası cami çıkışında bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Çarşı ve hanlar bölgesinde esnafla buluşma:

Namazın ardından tarihi çarşı ve hanlar bölgesini gezen bakan, esnafın iş yerlerine girerek hayırlı işler diledi ve esnafla doğrudan görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında işyeri sahipleriyle kısa sohbetler edildi, bölgedeki atmosfer ve ticari hareketlilik not alındı.

Vatandaşlarla doğrudan temas ve fotoğraf talepleri:

Uraloğlu, çarşı gezisinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı; fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyip talepleri kabul etti. Bu temaslar, YHT açılış programı öncesinde halkla yakın iletişim kurulmasına dönük bir bölüm olarak dikkat çekti.

Program kapsamında Bakan Uraloğlu'nun hem dini bir mekânda toplumla bir arada olması hem de çarşı ziyaretinde esnafla birebir temas kurması, açılış etkinlikleri öncesi sürdürdüğü saha temaslarının bir parçası olarak değerlendirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HATTININ AÇILIŞ PROGRAMINA KATILMAK ÜZERE BURSA'YA GELDİ. CUMA NAMAZINI ULU CAMİ'DE KILAN URALOĞLU, TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİNİ GEZEREK ESNAFLA SOHBET ETTİ, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.