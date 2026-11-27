Maç özeti:

Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında konuk Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup etti. Karşılaşma Malatya'da oynandı ve tam bir gol düellosuna sahne oldu. Ağrı 1970, Ali Gündoğdu'nun 11. dakikadaki golüyle öne geçti; Koray Uzun 17. dakikada skoru eşitledi. Enes Nalbantoğlu'nun 32. dakikadaki golüyle ev sahibi üstünlüğü ele geçirdi, ancak Ali Gündoğdu 61. dakikada tekrar dengeyi sağladı. Maçın son bölümü dramatikti: Hüseyin Emir İkiz 89. dakikada Ağrı'yı yeniden öne geçirirken, Enes Nalbantoğlu 90. dakikada skoru eşitledi ve hemen ardından Tayyip Kanarya'nın 90. dakikadaki golüyle Malatya Yeşilyurt Spor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Maç bilgileri:

Stat: Malatya

Hakemler: Aykut Sergin, İsmail Ertunç, Soner Acar

Kadro, değişiklikler ve kartlar:

Malatya Yeşilyurt Spor: Halil Bağcı, Fadıl Kocaoğlu, Enes Nalbantoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Ümitcan Ekşi dk. 46), Eren Şimşek (Berkay Kumlu dk. 46), Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi (Kadir Can Gündoğdu dk. 66), Cemal Kaya (Ümitcan Ekşi dk. 46), Oktay Gürdal, Aykut Sarıdoğan (Tayyip Kanarya dk. 73)

Ağrı 1970 Spor Kulübü: Can Türk, Emre Yaşar, Ramazan Karakurt, Yusuf Akdeniz, Emirhan Alperen Yılmaz (Ahmet Kağan Gürbüz dk. 86), Ali Gündoğdu (Musa Eren dk. 86), Mehmet Berkant Yaylan, Serkan Gürses, Ertuğrul Usta, Gökay Eser (Halitcan Hicin dk. 77), Hüseyin Emir İkiz

Goller: Koray Uzun (dk. 17), Enes Nalbantoğlu (dk. 32 ve 90), Tayyip Kanarya (dk. 90) — Malatya Yeşilyurt Spor; Ali Gündoğdu (dk. 11 ve 61), Hüseyin Emir İkiz (dk. 89) — Ağrı 1970 Spor Kulübü

Sarı kartlar: Yılmaz Basravi, Enes Nalbantoğlu (Malatya Yeşilyurt Spor), Emre Yaşar (Ağrı 1970 Spor Kulübü)

TFF 3. LİG 3.GRUP 14. HAFTASINDA MALATYA YEŞİLYURT SPOR, KONUK ETTİĞİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ'NÜ 4-3 MAĞLUP ETTİ.