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Bursa'da yağışlı yolda motosiklet devrildi, yaralının sakin tavrı dikkat çekti

Bursa Osmangazi Santral Garaj Mahallesi'nde yağışlı zeminde motosiklet kontrolden çıkarak devrildi; yaralı sürücünün sağlık durumu iyi, tavrı çevredekilerin ilgisini çekti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 06:57

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 07:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da yağışlı yolda motosiklet devrildi, yaralının sakin tavrı dikkat çekti

Kaza ayrıntıları

Olay, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde yağışlı havanın etkisiyle meydana geldi. Yolda kayganlaşma nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı sürücüye müdahale edildi ve edinilen bilgiye göre sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların gözlemleri ve soruşturma:

Kazanın ardından sürücünün sergilediği rahat tavırlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA’DA YAĞIŞLI HAVADA MOTOSİKLET DEVRİLDİ: YARALININ RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

BURSA’DA YAĞIŞLI HAVADA MOTOSİKLET DEVRİLDİ: YARALININ RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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