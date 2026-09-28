Bursa'da yağışlı yolda motosiklet devrildi, yaralının sakin tavrı dikkat çekti

Kaza ayrıntıları
Olay, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde yağışlı havanın etkisiyle meydana geldi. Yolda kayganlaşma nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.
Müdahale ve sağlık durumu:
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı sürücüye müdahale edildi ve edinilen bilgiye göre sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Vatandaşların gözlemleri ve soruşturma:
Kazanın ardından sürücünün sergilediği rahat tavırlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA’DA YAĞIŞLI HAVADA MOTOSİKLET DEVRİLDİ: YARALININ RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
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