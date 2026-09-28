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Eyüpsultan'da sağanak sonrası yumuşayan zemin alarmı: 25 kişi tahliye edildi

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde akşam sağanağı sonucu zeminin kayması üzerine Sayfiye Sokak'taki bir apartman tedbiren boşaltıldı; 25 kişi tahliye edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 04:48

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 04:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan'da sağanak sonrası yumuşayan zemin alarmı: 25 kişi tahliye edildi

olayın gelişimi:

Olay, Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta gece yarısı saat 01.00 civarında meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından zeminde yumuşama oldu ve toprak kayması yaşandı.

Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kayan zeminin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Bölgede risk oluşturan yapıda yaşayanlar tedbir amaçlı uzaklaştırıldı.

müdahale ve tahliye:

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak sokağı kapattı, itfaiye ekipleri ise olası ek kaymaları ve yapısal zararları değerlendirmek için alanda inceleme başlattı. Kayan toprağın altında bulunan apartmanda bulunan 25 kişi yetkililerce tedbiren tahliye edildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre saha çalışmaları ve değerlendirmeler sabah saatlerinde devam edecek; bölge sakinlerinin güvenliği öncelikli tedbir olarak korunuyor.

EYÜPSULTAN&#039;DA YAĞMUR SONRASI TOPRAK KAYDI 25 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

EYÜPSULTAN'DA YAĞMUR SONRASI TOPRAK KAYDI 25 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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