Kayserispor U14 evinde Mersin Terspor'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı

U14 Gelişim Ligi 15. Grup'ta Kayserispor, Kayserispor Tesisleri'nde Mersin Terspor'u 3-1 mağlup ederek iki haftada iki galibiyet aldı.