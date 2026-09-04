Fethiye'de asansör boşluğuna düşen Durmuş Ünal hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi 141. Sokak'ta meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Durmuş Ünal bir binadaki asansör boşluğuna düştü. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tespit:

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ve itfaiyenin müdahalesinin ardından, olay yerindeki kriminal inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Ünal'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, düşüşün nedenine ilişkin ayrıntıların soruşturma sonuçlandıktan sonra netleşeceğini bildirdi.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.