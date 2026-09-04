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Fethiye'de asansör boşluğuna düşen Durmuş Ünal hayatını kaybetti

Fethiye Taşyaka Mahallesi'nde asansör boşluğuna düşen 49 yaşındaki Durmuş Ünal hayatını kaybetti; cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fethiye'de asansör boşluğuna düşen Durmuş Ünal hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi 141. Sokak'ta meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Durmuş Ünal bir binadaki asansör boşluğuna düştü. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tespit:

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ve itfaiyenin müdahalesinin ardından, olay yerindeki kriminal inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Ünal'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, düşüşün nedenine ilişkin ayrıntıların soruşturma sonuçlandıktan sonra netleşeceğini bildirdi.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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