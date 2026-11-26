Olayın gelişimi:

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki sürücü H.Ş. idaresindeki 34 FCM 360 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Duran (52)'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Duran ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hastane süreci:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede başlanan tedavi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Arzu Duran kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yürüttü.

İnceleme ve soruşturma:

Olay sonrası ekipler tarafından gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirtildi; H.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra kazaya karışan otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemesi doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE, 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI.