Maçta yaşananlar:

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmada, tribünlerde Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisinin müdahalesi üzerine gerginlik yaşandı.

Polis müdahalesinin ardından karşılaşma durdurulurken olaylar kamuoyunda tepki topladı.

Çerçioğlu'nun tepkisi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü protesto eden Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti ve Gürcistan polisinin müdahalesini kınadı.

Çerçioğlu'nun paylaşımı: "İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü protesto eden Beşiktaş taraftarına yürekten teşekkür ediyor, Gürcistan polisinin vatandaşlarımıza yönelik müdahalesini şiddetle kınıyorum. Zulmün karşısında her platformda dimdik durmaya devam edeceğiz"

Çerçioğlu'nun açıklaması, maçta yaşanan müdahalenin sportif zeminin ötesinde geniş bir toplumsal duyarlılık oluşturduğunu gösterdi; yaşananlar, tartışmanın kamuoyunda devam etmesine yol açtı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, İSRAİL'İN FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO EDEN BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDEREK GÜRCİSTAN POLİSİNİN MÜDAHALESİNİ KINADI.