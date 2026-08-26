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Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Çarşısı bağlantısında erişilebilirlik vurgusu yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı yenileme ile meydan-yeraltı çarşısı engelsiz erişim projelerini inceledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Emre Koç

Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Çarşısı bağlantısında erişilebilirlik vurgusu yaptı

Saha incelemesi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin merkezindeki önemli yatırımları yerinde görerek projelerin ilerleyişine dair teknik ekiplerden bilgi aldı. İncelemelerde, çalışmanın hem şehir yaşamını aksatmayacak biçimde etaplar halinde yürütüldüğü hem de yaya ulaşımının kesintisiz kalmasına özen gösterildiği vurgulandı.

Meydan yenilemesi:

Cumhuriyet Meydanı'nda yürütülen düzenleme çalışmaları yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülüyor. Proje kapsamında zemin altyapısının yenilenmesi, yoğun yaya trafiğine uygun bazalt taş kaplamalar ile meydanın dayanıklılığı, estetiği ve kullanım konforu artırılmaya çalışılıyor. Çalışmaların etaplandırılması sayesinde ticari faaliyetler ve günlük şehir hayatı üzerinde oluşabilecek olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Erişilebilirlik düzenlemeleri:

Meydan ile Yeraltı Çarşısı arasındaki bağlantıyı hedefleyen projede, ulaşımı daha güvenli ve engelsiz hale getirecek adımlar öne çıkıyor. Planlanan düzenlemeler arasında asansör, engelsiz platform ve farklı erişim çözümleri yer alıyor. Bu müdahaleler, farklı yaş ve hareket kabiliyetine sahip vatandaşların iki nokta arasında kesintisiz ve konforlu biçimde hareket edebilmesini sağlamak üzere tasarlanıyor.

Büyükkılıç, sahada Fen İşleri ve diğer teknik birimlerle yapılan görüşmelerde projelerin mevcut durumu ile uygulama süreçlerini değerlendirdi. Çalışmaların; güvenlik, erişilebilirlik ve şehir estetiği kriterleri gözetilerek yürütüldüğü, vatandaş ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu belirtildi.

İncelemelere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç da eşlik etti. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nın fiziksel görünümünün ve kullanım konforunun iyileşeceğini, erişim projesinin ise kente daha kapsayıcı bir ulaşım imkânı kazandıracağını ifade etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, CUMHURİYET MEYDANI&#039;NDA SÜRDÜRÜLEN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, CUMHURİYET MEYDANI'NDA SÜRDÜRÜLEN KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARININ YANI SIRA MEYDAN İLE YERALTI ÇARŞISI ARASINDAKİ ERİŞİMİ DAHA GÜVENLİ, KONFORLU VE ENGELSİZ HALE GETİRECEK PROJEYİ DE YERİNDE İNCELEDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, EKİPLERDEN ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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